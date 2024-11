Klaudia El Dursi podczas relacji na InstaStories pochwaliła się swoim szczęściem i zwróciła się do fanów. Zaledwie kilka dni temu zakończyła się dziewiąta edycja programu, a teraz prowadząca przekazała takie wieści. Jest co świętować!

"Hotel Paradise" zadebiutował na antenie już kilka lat temu i wciąż przyciąga widzów przed telewizory. Do tej pory powstało aż dziewięć edycji randkowego show dla samotnych singli, a ostatni sezon zakończył się zaledwie tydzień temu. Poznaliśmy już zwycięzców dziewiątej edycji, ale tuż po emisji finału okazało się, że zwycięska para nie jest już razem. Wojtek i Maja z "Hotelu Paradise" rozstali się po programie, a Maja nie ukrywała, że nie tego się spodziewała po swoim partnerze z programu.

Po programie tak naprawdę liczyłam na to, że Wojtek po prostu otworzy się na mnie bardziej. No ale niestety się zawiodłam. Okazało się, że faktycznie z jego strony to była po prostu gra. Myślę, że doceniał i szanował mnie jako człowieka, ale nie widział we mnie potencjalnej partnerki na przyszłość

Maja mówiła dla serwisu Dzień Dobry TVN.