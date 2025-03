Tuż po wielkim finale czwartej edycji "Farmy" Łukasz Zarzycki Surfer zdradził, czy przed ostatnim odcinkiem myślał, że może wygrać program Polsatu. Surfer szczerze odpowiedział! Zdradził, co było dla niego najważniejsze.

Dokładnie 28 lutego widzowie zobaczyli ostatni odcinek "Farmy". W finale spotkała się trójka uczestników, którzy najlepiej poradzili sobie w programie. Widzowie musieli wskazać, kto powinien otrzymać nagrodę główną i tytuł Super Farmera. Dziś wiemy już, że to Bronisław Bandyk Bandi wygrał czwartą edycję "Farmy". Drugie miejsce zajęła Żaneta, a trzecie miejsce zajął Łukasz Zarzycki Surfer.

Tuż po finale "Farmy" Surfer w rozmowie z reporterem Party.pl szczerze przyznał, że przed ostatnim odcinkiem miał nadzieję na zwycięstwo.

Był procent jakiś, że wierzyłem też, że wygram chociaż nie było to wszystko, co chciałbym zrobić w tym programie, żeby tylko wygrać. Miałem fajnych ludzi w finale, do samego finału doszliśmy razem więc tak naprawdę ta wygrana dla mnie jakakolwiek mogła być - czy to Żaneta, czy Bandi czy ja, każdy z nas by się cieszył swoim szczęściem.

zdradził przed kamerą.