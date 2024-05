Za nami wielki finał "Hotelu Paradise 8". Wielkimi zwycięzcami okazali się być Jędrzej i Agnieszka, jednak tylko na chwilę. Na ścieżce lojalności Agnieszka postanowiła zakpić z uczuć partnera i rozbiła złotą kulę na polu 100 tysięcy złotych. Mina Jędrzeja mówi wszystko. Wybaczy Agnieszce to zachowanie?

Agnieszka i Jędrzej wygrali "Hotel Paradise 8". Niemalże do końca trzymali przyjacielską relację. Widzowie byli pewni, że jeżeli uda im się wygrać program to podzielą się wygraną. Agnieszka jednak nie chciała być tzw. "zupą pomidorową", jak nazywali ją koledzy z programu i na sam koniec postanowiła zamieszać. Kiedy stanęli na "ścieżce lojalności" w "finale "Hotelu Paradise" zapewniała:

To od nich zależało, czy podzielą się główną wygraną na pół. Para dotrwała do pola 100 tysięcy złotych.

Chwilę później zdecydowała się rozbić złotą kulę na polu 100 tysięcy złotych. Agnieszka zgarnęła całą nagrodę z "Hotelu Paradise 8" dla siebie.

Jędrek z"Hotelu Paradise" starał się zachować klasę, jednak na jego twarzy malował się smutek i zawód po tym, co w finale zrobiła Agnieszka. Był zawiedziony jej decyzją i nie było mu do śmiechu. Chociaż chwilę po finale w setce tłumaczył, że najważniejsze było dla niego, że razem wygrali program a to czy Agnieszka rzuciła kulą, zeszło na dalszy plan.

Zobacz także