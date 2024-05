Za nami wielki finał "Hotelu Paradise 8", którego zwycięzcami okazali się być Agnieszka i Jędrzej. Bartek właśnie tego się obawiał. Tuż po finałowej "Pandorze", która wyłoniła dwie pary już nie ukrywał swojego niezadowolenia. Gdy okazało się, że faktycznie zajmują drugie miejsce, nie potrafił ukryć swojego rozczarowania. Zobaczcie, jego wymowne miny.

Bartek i Ada dążyli do finału "Hotelu Paradise" za wszelką cenę. Na konkurencjach dawali z siebie wszystko, nierzadko je wygrywając. Uczestnik był niepocieszony, kiedy dowiedział się, że w finale zawalczą z Agnieszką i Jędrkiem:

No jestem wku***ony, że oni są z nami w finale, mogliśmy ich wyjeb*ć. Potem Oskar by odpadł też w tych konkurencjach, za Olą nikt by nie stanął, za Natalią też nie. Parę osób

- mówił krótko przed finałem, oceniając swoje szanse.