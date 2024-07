Finał "Hotelu Paradise 8" już 14. maja. W grze pozostało już tylko dwie pary, które mają szansę na zwycięstwo. Tuż przed finałową "Pandorą" ujawniła się jeszcze jedna para, która zdecydowała się... ogłosić swój związek.Chodzi o uczestników, którzy powrócili do "Hotelu Paradise" specjalnie na finałową "Pandorę". Coś takiego dzieje się pierwszy raz w historii programu.

Dominika i Kuba ogłosili związek tuż przed finałem "Hotelu Paradise"

W tym sezonie "Hotelu Paradise" nie było powrotów. Jeżeli ktoś został wyeliminowany to musiał pożegnać się z programem raz na zawsze. Jedynym momentem, kiedy uczestnicy ponownie mogą przekroczyć próg "Hotelu Paradise" to finałowa "Pandora". Dwójka uczestników zaskoczyła wszystkich zjawiając się na miejscu, trzymając się za ręce:

A Wy co? Jak to się stało? - zapytała Luiza.

Czekałem, czekałam i się doczekałem. - odpowiedział Kuba.

mat. prasowe Hotel Paradise

Okazało się, że Dominika i Kuba z "Hotelu Paradise" przyszli na wielki finał programu już jako para:

Muszę powiedzieć, że pierwszej nocy jak Ty przyszedłeś do Hotelu to Dominika powiedziała, że pierwszy raz się czuje jak w Hotelu Paradise. - przypomniała Luiza.

Pomiędzy tą dwójką iskrzyło niemalże od pierwszej chwili, gdy poznali się na planie show: "Dominika jest naprawdę śliczną dziewczyną" - mówił już w pierwszej chwili. Swoją pierwszą randkę w programie wspominają bardzo dobrze. "Nasza rozmowa kleiła się na maxa" - mówili. W programie doszło nawet do pierwszych pocałunków. Ostatecznie Dominika zdecydowała się wyeliminować Kubę z programu. Uczestniczka żałowała, przyznając, że jedynie z Kubą mogła stworzyć tam relację romantyczną i sama zaprzepaściła tę szansę. Po odejściu obu z "Hotelu Paradise" okazało się, że ich znajomość, która zaledwie zaczęła się w programie to było coś, co chcą kontynuować dalej. Na finałową "pandorę" przyszli trzymając się za ręce. Gratulujemy! Myślicie, że ich związek przetrwał do teraz? Do finale "Hotelu Paradise" z pewnością dowiemy się, jak aktualnie wyglądają relacje uczestników.

mat. prasowe Hotel Paradise

Kto wygra finał "Hotelu Paradise 8"? Do finałowej "Pandory" dotrwały tylko trzy pary. Z trudnymi pytaniami musieli zmierzyć się Ada i Bartek, Agnieszka i Jędrzej oraz Natalia i Michał. Ta ostatnia para niestety tuż po finałowej "pandorze" musiała pożegnać się z programem. Jak myślicie, kto stanie na ścieżce lojalność? Bartek zaczął się obawiać konkurencji, ponieważ ma świadomość, że Agnieszka i Jędrzej cieszyli się dużą sympatią uczestników.

