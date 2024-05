Bartek i Ada mieli ogromną nadzieję na wygraną w "Hotelu Paradise". Niestety nie udało się, ponieważ większość uczestników opowiedziała się po stronie konkurencji. Jak potoczyły się więc losy Bartka i Ady po programie?

Po hotelu, po finale spotkaliśmy się raz, dosyć szybko i faktycznie była ta chemia, było to czuć

W dodatku dodał, że w Poznaniu, gdzie mieszka, nie ma "tak fajnej i ładnej dziewczyny" jak Ada. Co więc nie wyszło?

Bartek i Ada są razem po "Hotelu Paradise"?

Wymowne miny Bartka w finale "Hotelu Paradise" mówiły wszystko o jego emocjach. Nie ukrywał, że on i Ada bardziej zasługują na finał, ponieważ połączyła ich relacja romantyczna, a to co było pomiędzy Agnieszką a Jędrzejem to zwykła przyjaźń. Ostatecznie to nie oni zwyciężyli, a Agnieszka robiła złotą kulę, zgarniając całą wygraną dla siebie.

W trakcie programu nie dało się nie zauważyć również, jak burzliwa i pełna zazdrości była relacja Bartka i Ady. Parze jednak udało się do siebie dotrzeć i nie ukrywali, że chcą ze sobą budować związek po "Hotelu Paradise". Jak jednak potoczyły się ich losy po powrocie z Wietnamu do Polski?

Nie, nie spotykamy się jako para, ponieważ ta para może i by przetrwała w realnym życiu, natomiast ja potrzebuję kobiety, która będzie tu, obok mnie, na miejscu, na przykład w Poznaniu, a Ada tak samo, chce faceta na miejscu w Częstochowie. - powiedział w rozmowie z cozatydzień.tvn.pl

Uczestnik wskazuje, że to właśnie odległość sprawiła, że ta relacja nie mogła się udać:

Skoro przeszliśmy tyle w hotelu, to w życiu byłoby o wiele łatwiej. Już znamy siebie, wiemy jak do siebie dotrzeć, natomiast no ta odległość nas podzieliła i ja nie zamierzam się przeprowadzać w najbliższym czasie do Częstochowy, Ada również do Poznania. No i jest jak jest, będziemy się spotykać po prostu może raz na jakiś czas jako dobrzy przyjaciele. Po hotelu, po finale spotkaliśmy się raz, dosyć szybko i faktycznie była ta chemia, było to czuć

@bartek.hotelparadise8

Bartek w wywiadzie z Cozatydzień.tvn.pl nie ukrywa, że nie skreśla relacji z Adą całkowicie:

Gdybym miał taki plan to wszedłbym w to też na 100%, bo uważam, że nie ma w Poznaniu tak fajnej i ładnej dziewczyny jak ona.

Zaprzecza jednak, że to co wydarzyło się między nim a Adą w "Hotelu Paradise" to "zakochanie":

Zakochałem się to za duże słowo. (...) ale na pewno się zadurzyłem i nie da się czegoś takiego udawać, bo widać po naszym zachowaniu, po mimice, po oczach i po uśmiechu. Więc tak, zadurzyłem się, ale nie od samego początku. Jak ją zobaczyłem, to kompletnie dla mnie nie istniała w hotelu. Potem gdy się połączyliśmy w parę na Rajskim Rozdaniu, zacząłem dostrzegać w niej to, co wcześniej mi gdzieś umykało i no, zauważyłem.

mat. prasowe Hotel Paradise