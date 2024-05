Finał 8. edycji "Hotelu Paradise" za nami, a wraz z nim wielkie emocje wśród uczestników oraz fanów. Wszystko to za sprawą zachowania Agnieszki, która poprzez rzucenie kulą zgarnęła 100 000 złotych. Co na to jej partner, Jędrek? Właśnie podzielił się swoimi przemyśleniami z fanami. Zobaczcie sami!

Finał "Hotelu Paradise" zaskoczył niemalże wszystkich. Najpierw dowiedzieliśmy się, że zwyciężyli Jędrzej oraz Agnieszka, którzy podczas całego sezonu byli ze sobą w parze. Drugie miejsce natomiast zajęli Ada i Bartek, którzy przeszli wyboistą drogę, ale widzowie widzieli, że zależy im na sobie w kontekście relacji romantycznej. Gdy Aga i Jędrek stanęli na ścieżce lojalności zaczęło być ciekawie, ponieważ w ostatniej sekundzie na polu z kwotą 100 000 złotych Agnieszka postanowiła rzucić kulą. To sprawiło, że widzowie oniemieli, a chwilę później na dziewczynę spłynął ogromny hejt! Teraz fani zapewne zastanawiają się, czy Aga i Jędrzej mają po czymś takim szansę na zbudowanie prawdziwej relacji po programie.

Teraz głos zabrał Jędrzej, który wraz z Agnieszką stał na ścieżce lojalności. Czy jest zawiedzony takim zachowaniem partnerki?

Moja przygoda z @hotelparadise.tvn7 dobiegła końca i zrealizowałem swój cel. Na co dzień jestem introwertykiem i nie było mi łatwo się otworzyć na poznanie tylu nowych osób. Może właśnie potrzebowałem takiego doświadczenia? Nie szukałem rozgłosu i uwielbienia. Chciałem się sprawdzić i pokazać, że 'standardówka' również może coś osiągnąć, kierując się wartościami takimi jak szacunek i dobro w stosunku do drugiego człowieka.Nieważne jest jak byłem, jestem czy będę odbierany. Najważniejsze, że rodzina i bliscy są ze mnie dumni. Cieszę się, że mogłem im dostarczyć wiele radości i uśmiechu. Serdeczne podziękowania i dozgonna wdzięczność należą się Tobie @agnieszka.hotelparadise8 , kula jest tylko dodatkiem, która nic w tym temacie nie zmienia. Ale te zwycięstwo jest również zasługą osób, które za nami stanęły i dla Was czapki z głów. Waszą decyzją jesteśmy tu gdzie jesteśmy. Nikogo nigdy nie namawialiśmy, aby za nami stawał.Ludzie oglądający to w tv widzą tylko urywki naszych relacji. Jedna godzina z każdego dnia nie w pełni obrazuje sytuacje i relacje jakie panowały w Hotelu

- wyznał Jędrzej.