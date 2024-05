Chociaż wielki finał "Hotelu Paradise" jeszcze nie został wyemitowany, dla wielu widzów zwycięscy są już znani. Co więcej, nie jest to żadna z finałowych par. Tuż przed ostatnią "Pandorą" swój związek potwierdzili Kuba i Dominika i to oni wzruszyli internautów:

Reklama

Szkoda, że w hotelu Wam nie wyszło. Wtedy byście wygrali miłość i pieniądze

Dominika i Kuba z "Hotelu Paradise 8" opublikowali w sieci post dotyczący ich związku.

Dominika i Kuba z "Hotelu Paradise 8" są parą

Coś takiego wydarzyło się pierwszy raz w historii programu. Dominika i Kuba ujawnili swój związek jeszcze przed finałem "Hotelu Paradise 8". Tuż po emisji odcinka Dominika opublikowała w sieci post:

Surprise! Dzisiejszy odcinek był idealnym podsumowaniem naszej hotelowej historii. My dzisiaj mieliśmy swój happy end a już jutro dowiemy się, która para będzie miała swój.

Pokazała również romantyczne zdjęcia z Kubą, na których nie szczędzą sobie czułości.

Instagram @dominika.hotelparadise8

Ich relacja wywołała również poruszenie wśród widzów "Hotelu Paradise". Niemalże natychmiastowo zasypali ją wiadomościami:

Zobacz także

Szkoda, że nie mieliśmy możliwości oglądania, jak wasza relacja się rozwija w HP - napisała jedna z fanek.

Ale za to było pokazane nasze krótkie love story - zauważyła Dominika.

Instagram @dominika.hotelparadise8

Komplementów nie brakowało również pod wspólnym zdjęciem Dominiki i Kuby z "Hotelu Paradise". Dla wielu widzów to właśnie oni są wygranymi 8. edycji, chociaż nie dotarli nawet do finałowego tygodnia:

Doma, szkoda, że słuchałaś koleżanek w Hotelu, bo bylibyście w finale na bank, cieszę się, że Wam wyszło i wygraliście coś o wiele ważniejszego

O nie, Domi i Kuba zdradzili w dzisiejszym odcinku, kto zgarnął główną nagrodę. Spoiler alert. Mega się cieszę, szczęścia

Gdybyście zostali razem, wygrana byłaby wasza

Szkoda, że w hotelu Wam nie wyszło. Wtedy byście wygrali miłość i pieniądze

Po tym poznaje się prawdziwego faceta, kobieta go odrzuca, bo jest niepewna, a on i tak walczy o swoje. Gratulacje

Tak się cieszę. Domi najlepsza uczestniczka, mimo iż popełniłaś wielki błąd wyrzucając Kubę, najwidoczeniej musiało się tak stać, żebyście mogli mieć to macie. Kibcuję Wam.

Reklama

Zobacz także: Naburmuszony Bartek o finale "Hotelu Paradise": "Będę się cieszyć jak wygram"

Instagram @dominika.hotelparadise8