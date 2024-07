Za nami wielki finał 13. edycji "Tańca z gwiazdami". Wielu widzów nadal czuje spore emocje, które towarzyszyły im nie tylko w ostatnim odcinku, ale przez całą najnowszą odsłonę programu tanecznego. Walka o Kryształową Kulę była wyrównana do samego końca. Ostatecznie zwycięstwo świętowali Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński. Jednak internauci są zgodni co do tego, że Jacek Jelonek i Michał Danilczuk nie powinni się czuć jak przegrani. Co myśli model i tancerz? Zdradzili naszej reporterce, czy rzeczywiście tak uważają.

Reklama

"Taniec z gwiazdami 13": Jacek Jelonek i Michał Danilczuk zadowoleni ze swoich osiągnięć

Po finale "Tańca z gwiazdami" Ilona Krawczyńska zalała się łzami szczęścia, wznosząc Kryształową Kulę razem ze swoim partnerem Robertem Rowińskim. W rozmowie z naszą reporterką Jacek Jelonek i Michał Danilczuk opowiedzieli, co uważają o ostatecznym werdykcie. Co zdradzili Monice Mankiewicz?

Zawsze szkoda, ale w tych okolicznościach uważam, że Jacek jest zwycięzcą - przynajmniej w mojej optyce - powiedział Michał Danilczuk.

Pojawienie się pierwszej pary jednopłciowej w polskiej edycji "Tańca z gwiazdami" było prawdziwym wydarzeniem, które jeszcze bardziej podgrzało emocje wokół programu tanecznego. Jacek Jelonek przyznał, że może mieć to duży wpływ na tolerancję w Polsce oraz to, jak w przyszłości będą wyglądały podobne produkcje. Przypomniał, że początkowo nikt nie podejrzewał, że wraz z Michałem Danilczukiem mają szanse dojść do finału.

Wydaje mi się, że to, że doszliśmy do samego finału, jest znakiem, że zmieniliśmy trochę ten nasz świat. To daje nadzieję na lepsze jutro. (...) Dla nas naprawdę to już jest ogromna wygrana, że doszliśmy tak daleko mimo początkowych opinii, że nam się nie uda - stwierdził Jacek Jelonek.

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami 13" finał: Pierwsze w historii owacje na stojąco. Kto zachwycił?

Reklama

Jeśli chcecie wiedzieć, co było największym wyzwaniem dla Jacka Jelonka i Michała Danilczuka w "Tańcu z gwiazdami", jakie wiadomości otrzymywali w czasie trwania show oraz czy zobaczymy ich w innym programie, obejrzyjcie nasz materiał wideo.

Zobacz także