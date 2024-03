Trudno było spodziewać się podobnych wieści. Znana i uwielbiana dziennikarka, Magda Mołek, poinformowała, że postanowiła zakończyć swoje małżeństwo! Jej słowa wydają się mocno zastanawiające.

Magda Mołek rozwodzi się z mężem!

6 marca Magda Mołek udostępniła w sieci krótkie oświadczenie, za pośrednictwem którego poinformowała, że po latach rozwodzi się ze swoim mężem, Maciejem Taborowskim! Chociaż nie mieliśmy raczej zbyt wielu okazji, by widzieć ich razem na salonach, nic nie wskazywało na to, by w ich relacji pojawiły się problemy.

Magda Mołek Kurnikowski/AKPA

Słowa dziennikarki są jednak niepokojące. Choć nie wdawała się w szczegóły, podkreśliła, że "musiała podjąć decyzję o rozwodzie"!

Uprzedzając ewentualną medialną burzę, w trosce o spokój moich dzieci i najbliższych, chcę Was poinformować, że musiałam podjąć decyzję o rozwodzie z moim mężem. Proszę o uszanowanie tego trudnego momentu. Każde naruszenie moich dóbr osobistych, mojej prywatności, będzie niezwłocznie kierowane na drogę sądową. Te z Was, które są mi dziś życzliwe, proszę o wsparcie. Dziękuję, Magda

Magda i Maciej byli małżeństwem od 2011 roku, a ślub odbył się w tajemnicy przed mediami. Mężczyzna był jej drugim mężem, jednak przez wszystkie lata związku, rzadko kiedy mieliśmy okazję widzieć ich razem. Co ciekawe, pod koniec 2023 roku Maciej Taborowski został wiceprzewodniczącym rady nadzorczej TVP!

Małżonkowie doczekali się dwóch synów - urodzonego w 2011 roku Henryka oraz młodszego o siedem lat Stefana. Na ten moment dziennikarka nie zdradza powodów, które pchnęły ją do podjęcia decyzji o rozwodzie. Na szczęście w tym trudnym czasie może liczyć na wsparcie fanów, a także innych gwiazd.

Wszystko przejdziesz. Wszystko ogarniesz, jesteśmy tu z Tobą - napisała Małgorzata Rozenek.

Tule najmocniej Madzia - dodała Zofia Zborowska.

Dużo siły Madzia, zmiany są zawsze na lepsze! - podkreśliła Barbara Kurdej-Szatan.

Magda Mołek Niemiec/AKPA