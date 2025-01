Program "Królowa przetrwania" jest stosunkowo świeżym formatem na antenie TVN7, bowiem pierwszy sezon wystartował pod koniec 2023 roku. Od początku stycznia tego roku możemy oglądać natomiast drugą już edycję, która dostarcza widzom ogrom wrażeń. Teraz o show została zapytana ukochana Marcina Hakiela - Dominika. Czy jest szansa, że zobaczymy ją w dżungli w kolejnym sezonie? Odpowiedziała!

Gdy przeszło rok temu stacja TVN7 wyemitowała pierwszy odcinek "Królowej przetrwania", widzowie wydawali się niezbyt optymistycznie nastawieni. Z czasem jednak show zaczęło budzić ich ciekawość, a w szczególności toczące się tam afery. Wielu niecierpliwie więc czekało na kontynuację, której doczekali się na początku stycznia tego roku. Tym razem do dżungli udały się m.in. Agnieszka Kaczorowska, Eliza znana z "Warsaw Shore", Paulina Smaszcz czy Marianna Schreiber. Niemal od pierwszych chwil między uczestniczkami dochodzi do spięć, a atmosfera zagęszcza się coraz bardziej. Teraz pojawiło się pytanie, czy w budzącym tak wiele kontrowersji programie zobaczymy ukochaną Marcina Hakiela!

Dominika urządziła ostatnio na swoim Instagramie Q&A, od razu zaznaczając, że chciałaby uniknąć pytań wyłącznie o macierzyństwo, którego doświadcza od kilku miesięcy. Tak więc fani dopytywali o najróżniejsze kwestia, jak chociażby to, czy kobieta chciałaby wziąć udział w "Królowej przetrwania"! Dominika co prawda niedawno została mamą, jednak trzeci sezon byłby nagrywany dopiero za wiele miesięcy, a zatem jej synek byłby już nieco starszy.

W odpowiedzi Dominika dała do zrozumienia, że być może nawet chciałaby sprawdzić się w dżungli, jednak nie ma do tego możliwości. Podkreśliła jednak, że jest wielką fanką programu i na bieżąco śledzi nowe odcinki.