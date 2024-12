Marianna Schreiber szczerze o "Królowej przetrwania": "Nie bardzo chciałam wziąć w tym udział"

Marianna Shreiber całkiem dobrze radzi sobie w naszym rodzimym show-biznesie i dokładnie wie, co zrobić, by zrobiło się wokół niej głośno. Już niedługo zobaczymy ją na ekranie w drugiej edycji "Królowej Przetrwania". Celebrytka zdradziła, że do wzięcia udziału w show zmotywowało ją wynagrodzenie.