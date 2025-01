Agnieszka Kotońska postanowiła opublikować obszerny wpis, opisujący jej miłość z mężem. Okazuje się, że ich wielkie uczucie trwa już przez trzy dekady, a początkowo nikt nie dawał im szansy na miłość! Dlaczego? Te słowa poruszają do łez!

Agnieszka Kotońska jest obecnie w szczycie swojej popularności, a to wszystko za sprawą drugiego sezonu programu "Królowej Przetrwania", w którym bierze udział. Fani mieli okazję poznać Kotońską w stacji TTV w programie "Gogglebox", jednak dopiero w telewizyjnej siódemce gro odbiorców dołączyło do fanclubu Agnieszki. Poza świetnymi zasięgami i rozwijającą się karierą zawodową, Agnieszka Kotońska jest żoną, mamą i babcią. To właśnie jej mąż jest dla niej największym wsparciem, a teraz Kotońska postanowiła opisać w długim wpisie ich początki miłości. Słodko!

FRUŃ JA DOBIEGNĘ !Mamy SIEBIE @arturkotonski Nasza miłość zaczęła się na szkolnym korytarzu ,na szkolnych ławkach i trwa do dziś i będzie trwała Choć nikt nie wierzył że 'gówniarze' ze szkolnej ławki po paru latach stworzą rodzinę opartą na miłości i wzajemnym szacunku ,my udowodniłyśmy że można i że się da ! Szczerze wtedy było dużo osób, które kompletnie w to nie wierzyły i nie dawało nam szans ba .. wręcz głośno o tym mówili ' dzieciaki 'to nie ma szans to Wam przejdzie to chwilowe zauroczenie to Wam nie wyjdzie ! Nic nie przeszło wręcz przeciwnie TAK WYGLĄDA MIŁOŚĆ Miłość rzeczywiście jest jak delikatny, ale potężny wiatr, który potrafi nas unosić ponad codzienność. Te motyle w brzuchu to znak, że serce budzi się do życia, a obecność właściwej osoby potrafi wypełnić nas harmonią i radością. Bez miłości – w jej różnorodnych formach, czy to do drugiej osoby, świata, czy samego siebie – życie traci kolory i głębię. To uczucie jest jak esencja naszego istnienia.

- zaczęła Kotońska.