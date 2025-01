Agnieszka Kotońska jest twarzą stacji TTV, ale obecnie widzowie mogą oglądać jej zmagania w programie "Królowa Przetrwania" na TVN7. Od pierwszego odcinka minęło już trochę czasu i dopiero teraz Kotońska zabrała głos. Zobaczcie, jakie emocje nią targają i z czym musi się obecnie mierzyć.

Za nami pierwszy odcinek nowego sezonu "Królowej Przetrwania", w którym widzowie mieli okazję poznać większość uczestniczek. Niewątpliwie, wiele osób czeka na Agnieszkę Kaczorowską, która również pojawi się w przyszłych odcinkach, ale zaskakująco, to gwiazda "Gogglebox"- Agnieszka Kotońska skradła większość serc. Jej otwartość, prostolinijność i uśmiech sprawiły, że widzowie pokochali ją po pierwszej minucie pierwszego odcinka. Teraz Agnieszka Kotońska zabrała głos i przyznała, z czym musi się zmagać.

W dalszej części wypowiedzi Agnieszka Kotońska wyznała, że jej powiedzenie "kuciapa" ma już ponad milion odsłon na Instagramie. Gwiazda TTV obiecała również, że w najbliższym czasie odpowie na pytania fanów i będzie z nimi bardzo szczera.

Pisaliście do mnie, że bardzo fajnie wypadłam, że skradłam Wasze serca, że odcinek torpeda- wywalony w kosmos

Agnieszka Kotońska dodała również obszerny post, w którym zdradziła tajniki nagrań do programu "Królowa Przetrwania". Wówczas wyjawiła, że faktycznie warunki do spania i życia nie były idealne, a uczestniczki bały się węży i innych zwierzyn.