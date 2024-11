Małżeństwo dopasowanych przez ekspertki 10. edycji "ŚOPW" Piotra i Agaty było bardzo burzliwe i niestety zakończyło się rozwodem. Fakt, że uczestnik nie pojawił się na ogłoszeniu decyzji i rozmowie z psycholożkami zaskoczył fanów, którzy licznie komentowali zarówno zachowanie Piotra, jak i Agaty. Teraz jednak Piotr postanowił otworzyć się nt. relacji po programie. Czy znalazł wymarzoną partnerkę? Jak potoczyły się jego losy? Wszystko jasne!

Związek Piotra i Agaty w 10. edycji ślubnego show TVN budził skrajne emocje: niektórzy widzowie sympatyzowali z Agatą, twierdząc, że za rozpad małżeństwa należy winić Piotra, inni zaś uważali, że zawiniła Agata. Jedno jest jednak pewne: uczestnicy nie zdołali się dogadać i stworzyć relacji i ich ścieżki po show się rozeszły. Agata ze "ŚOPW" wyjawiła, że buduje dom w Australii, do czego nie przyznawała się przez cały program i ma zamiar zająć się właśnie tą inwestycją.

A jak potoczyły się losy Piotra? Jak się okazuje, już po zerwaniu z Agatą uczestnik otrzymywał wiele wiadomości od kobiet, a z jedną z nich spróbował nawiązać poważniejszą relację. Niestety, teraz Piotr uważa, że tak szybkie rozpoczęcie znajomości było błędem:

Jak się okazało, że to nie ma najmniejszego sensu, rozmawiałem z wieloma osobami, pisałem z nimi, bo tych osób odzywało się coraz więcej. Była też jedna osoba, z którą wiązałem przyszłość w dalekim etapie, tak to nazwijmy. Natomiast myślę, że to był wielki błąd. (...) Dlatego, że mało kto, mówimy w tej chwili o kobietach, jest w stanie zrozumieć, że emitowany materiał jest materiałem, który był np. pół roku temu. Czyli to, co się działo było kiedyś, nie jest teraz. To spowodowało, że relacja z tą osobą, z którą wiązałem jakąś swoją przyszłość, niestety nie przetrwała (...) Także była taka jedna osoba, ale niestety, jest, jak jest

- wyjawił Piotr w rozmowie z TVN.