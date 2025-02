Fabienne Wiśniewska, córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny zaszalała z fryzurą. Patrząc na to zdjęcie, które opublikowała w sieci w pierwszej chwili trudno ją rozpoznać. Internauci jednak nie ukrywają, że i w takiej odsłownie wygląda pięknie.

Metamorfoza Fabienne Wiśniewskiej

Chociaż Fabienne Wiśniewska stroni od show-biznesu i nie zamierza iść w ślady znanych rodziców, to i tak cieszy się popularnością w sieci. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 55 tysięcy osób, i jakież było zdziwienie internautów, kiedy zobaczyli ją w krótkich włosach! Córka Michała Wiśniewskiego jednak uspokoiła wszystkich, że to chwilowa zmiana, a co więcej ma na sobie perukę:

ew character unlocked. spoko, to nie moja wielka przemiana, to peruka zrobiona przez mistrza @kajetangora, który daje możliwość aby codziennie wyglądać inaczej. Grasowałyśmy dzisiaj u niego z @marta.mandaryna. Trochę się powygłupialiśmy, ale przy okazji zrobiliśmy coś fajnego:) ciąg dalszy nastąpi - zapowiedziała.

Fani postanowili mimo wszystko wyrazić swoje zdanie:

Po pierwsze genialnie Ci w takiej fryzurze, po drugie skąd ta ekstra bluzka?

Szczerze? Mocne

Jesteś niemożliwie przepiękna.

Fabienne Wiśniewska o swoim oryginalnym imieniu

Michał Wiśniewski słynie z tego, że nadaje swoim dzieciom wyjątkowe i niespotykane imiona. Fabienne, jego najstarsza córka nie ukrywa, że początkowo miała z tego tytułu nieprzyjemności w szkole, a nawet była zmuszona by ją zmienić:

Jak zmieniałam szkołę, to ludzie negatywnie na mnie reagowali. Patrzyli na mnie przez pryzmat rodziców. Zanim poznałam kolegów i koleżanki z klasy, na grupie szkolnej pojawiały się wyzwiska pod moim adresem. Wyzywali mnie nawet z powodu mojego imienia. Od tego się tak naprawdę to wszystko zaczęło. (...) Dręczyli mnie, dogadywali. To były naprawdę mocne teksty. - mówiła w rozmowie z Plejadą.

Był nawet moment, kiedy Fabienne Wiśniewska rozważała zmianę swojego imienia:

Zawsze stresuję się, jak na jakichś eventach odczytują moje imię, czy zrobią to dobrze. W szkole też miałam takie sytuacje, że nauczyciele przekręcali moje imię. Kiedy ich poprawiałam, oni i tak mówili po swojemu. Ale przyzwyczaiłam się też do tego imienia. Miałam taki moment, że chciałam je zmienić. Rodzice się nawet zgodzili. Po czasie uznałam, że skoro w gronie najbliższych cały czas będę Fabienne i raczej nikt nie będzie się do mnie zwracał nowym imieniem, to nie ma większego sensu. Przeżyję.

Wszystkie dzieci Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, jest ojcem sześciorga dzieci z trzech małżeństw. Oto one:

Xavier Michał Wiśniewski – urodzony 24 czerwca 2002 roku; syn Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej. Fabienne Marta Wiśniewska – urodzona 21 sierpnia 2003 roku; córka Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej. Etiennette Anna Wiśniewska – urodzona 17 września 2006 roku; córka Anny Świątczak. Vivienne Vienna Wiśniewska – urodzona 2 lutego 2008 roku; córka Anny Świątczak. Falco Amadeus Wiśniewski – urodzony 30 stycznia 2021 roku; syn Poli Wiśniewskiej. Noël Cloé Wiśniewski – urodzony 16 maja 2023 roku; syn Poli Wiśniewskiej.

Obecna żona Michała Wiśniewskiego, Pola Wiśniewska ma również czworo dzieci z poprzedniego związku. Wiśniewscy wychowują więc dziesięcioro dzieci. Wszyscy doskonale odnajdują się w tej patchworkowej rodzinie.

