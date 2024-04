Magda niewątpliwie jest jedną z tych uczestniczek "ŚOPW", które zdobyły sympatię widzów. Spora część została z nią również po zakończeniu emisji, a grono jej obserwatorów na Instagramie stale się powiększa. Uczestniczka show chętnie wychodzi im naprzeciw i co jakiś czas wrzuca tam swoje zdjęcia. Ostatnie mogło zszokować internautów.

Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zupełnie odmieniona!

W 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jedną z par, które postanowiły powiedzieć sobie "tak", byli Magda i Krzysztof. Wydawało się, że już na weselu odnaleźli wspólny język, a podróż poślubna tylko ich do siebie zbliżyła. Chociaż po powrocie pojawiły się pewne spięcia, oboje wydawali się pewni swego, a nawet wyznali sobie miłość!

Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram@narzeczona_kryzysowa

Fani nie byli więc zaskoczeni finałem, gdy oboje zadeklarowali, że chcą pozostać w małżeństwie. Prawdziwy szok nadszedł dopiero chwilę po emisji, gdy Krzysztof wydał oświadczenie, informując, że jego związek z Magdą jest już fikcją!

Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał, jednak wyglądało na to, że nie ma szans na powrót. Rzeczywiście, do dziś ex małżonkowie żyją osobno i zdaje się, że każde zostawiło ten etap za sobą. Ostatnio nawet informowaliśmy o wymownej decyzji Magdy po "ŚOPW", co mogło zdziwić jej obserwatorki. Teraz natomiast uczestniczka show uraczyła odbiorców swoim selfie, na którym trudno nie dostrzec zmiany.

Wydaje się, że Magda sporo schudła, co szczególnie jest zauważalne na jej twarzy, która wygląda na o wiele smuklejszą. Również fotki z ostatniego jej postu zwracają uwagę, bowiem zdaje się, że także sylwetka bohaterki "ŚOPW" mocno się zmieniła. Nie wiadomo jednak, czy ta celowo usiłuje schudnąć czy może jest to wynik przypadku.

Mamy jednak nadzieję, że u Magdy wszystko w porządku i liczymy, że rosnąca liczba obserwatorów zachęci ją do jeszcze większej aktywności na Instagramie!

