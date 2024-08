Krzysztof z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zyskał ogromną sympatię wśród widzów programu. Choć od jego występu w hitowej produkcji stacji TVN minęło już trochę czasu, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie śledzą jego losy za pośrednictwem Instagrama. Krzysztof od czasu do czasu odzywa się do swoich obserwatorów i właśnie jakiś czas temu zaskoczył ich nowym zdjęciem, na którym pokazał się w odmienionej odsłonie. Fani są pod ogromnym wrażeniem jego metamorfozy i zasypali go lawiną komplementów!

Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszedł metamorfozę

Krzysztof Żółtak w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" został sparowany z Magdaleną Białas. Początkowo relacja tej dwójki zapowiadała się naprawdę dobrze, jednak jak wiadomo, niedługo po zakończeniu eksperymentu para postanowiła się rozstać. Dokładnie przyczyny rozpadu ich relacji nie są znane, ale wiele wskazywało na to, że Krzysztof bardzo przeżył rozstanie z żoną. Dziś jednak wydaje się być naprawdę szczęśliwy, a do tego ostatnio przeszedł niemałą metamorfozę!

Instagram/ventix90

Krzysztof jakiś czas temu pochwalił się na Instagramie swoim nowym zdjęciem i wywołał ogromne poruszenie wśród internautów. Fani uczestnika "ŚOPW" od razu zwrócili uwagę na jego odmienioną fryzurę i wyraźnie szczuplejszą sylwetkę.

Naprawdę świetnie wyglądasz. Mam nadzieję, że u Ciebie dużo lepiej i jesteś szczęśliwy

Wyglądasz Świetnie

Ktoś tu zeszczuplał i odmłodniał... - komentują fani

Na ostatni z tych komentarzy, Krzysztof odpowiedział:

Jak @krzysztof_ibisz_official im starszy tym młodszy - odparł żartobliwie Krzysztof

Sami spójrzcie, jak dziś wygląda Krzysztof z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

Instagram/ventix90

Krzysztof ze "ŚOPW" nie ma jednak w zwyczaju opowiadać o swoim życiu prywatnym, więc nie wiadomo, czy dziś jego serce jest zajęte. Mamy jednak nadzieję, że wszystko układa mu się wspaniale i oczywiście trzymamy za niego mocno kciuki! A Wy, polubiliście Krzysztofa ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Śledzicie dziś jego dalsze losy?