Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zachwyciła swoje obserwatorki nową fryzurą i makijażem. Internauci porównują żonę Pawła Bodziannego do Shakiry i trzeba przyznać, że w takim wydaniu Marta Paszkin wygląda zupełnie inaczej! To nagranie trzeba zobaczyć... Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zaprezentowała się w nowej odsłonie! Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" niedawno wzięła ślub i nie ukrywa, że już powoli planuje drugie wesele i ślub kościelny, a suknię na ten dzień projektuje jej córka Stefania. Żona Pawła Bodziannego w ostatnim czasie jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie nie tylko pokazuje kolejne ciążowe stylizacje, ale zdradza też, jak czuje się na kilka miesięcy przed narodzinami synka. Teraz Marta Paszkin opublikowała dość zaskakujace wideo i zdradziła, że w ciąży zdecydowanie poprawiła się kondycja jej włosów. Na dowód tego pokazała nagranie, na którym wygląda jak gwiazda filmowa. Miłego weekendu ☀️🌷 PS. czy Wam też w ciąży poprawiła się kondycja włosów i paznokci?🧐💅🏻💇🏼‍♀️ Internautki są zachwycone nagraniem i porównują Martę Paszkin do Shakiry. Niektórzy są ciekawi z jakiej okazji uczestniczka "Rolnik szuka żony" wyglądała tak elegancko: - Ale ślicznie, jakas szczególną okazja? - Myślałam,że to Shakira. 😊Cudownie - Piękna 😍Kwitniesz w ciąży 😍 Marta Paszkin odpowiedziała i zdradziła, na jaką okazję wybrała taką stylizację i nową fryzurę. Okazuje się, że żona Pawła Bodziannego wykorzystała ślubny makijaż i fyzurę i nagrała wyjątkowe wideo: to po ślubie nagrałam 😉 wtedy jeszcze miałam ładny makijaż i włosy ułożone 😂 ...