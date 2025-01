Amanda Bynes była jedną z największych gwiazd młodego pokolenia w Hollywood. Zyskała ogromną popularność dzięki rolom w przebojowych filmach, takich jak "Ona to on" czy "Czego pragnie dziewczyna". Jednak jej błyskotliwa kariera doprowadziła ją do dramatycznego upadku. Uzależnienia, problemy z prawem i załamanie psychiczne sprawiły, że znalazła się na życiowym dnie. Przez 9 lat pozostawała pod sądową kuratelą, walcząc o odzyskanie kontroli nad swoim życiem. Prawie trzy lata temu odzyskała swoją wolność, ale nie wróciła do pracy w Hollywood, a jej wygląd wciąż wzbudza wiele kontrowersji.

Kim jest Amanda Bynes?

Amanda Bynes to amerykańska aktorka, która zyskała sławę jako gwiazda młodzieżowych programów telewizyjnych i komedii w latach 90. i 2000. Urodziła się 3 kwietnia 1986 roku w Thousand Oaks w Kalifornii. Amanda zaczynała swoją karierę jako dziecko w programie Nickelodeon, m.in. w komediowym show "All That" i później jako gospodyni swojego własnego programu komediowego "The Amanda Show". Te produkcje przyniosły jej ogromną popularność wśród młodszej widowni. Amanda Bynes była gwiazdą filmu "Czego pragnie dziewczyna" z Collin Firthem i hitowej komedii dla młodzieży "Ona to on".

W okolicach 2010 roku Bynes ogłosiła przerwę w karierze aktorskiej, a później wycofała się z branży. W kolejnych latach zmagała się z problemami zdrowotnymi, m.in. psychicznymi i była tematem wielu doniesień medialnych. Jej publiczne zmagania obejmowały także problemy prawne i uzależnienia, które były szeroko opisywane w tabloidach.

Historia Amandy Bynes jest dowodem na to, że nawet najbardziej błyskotliwa kariera może runąć w obliczu osobistych problemów. Na nowych zdjęciach celebrytka w niczym nie przypomina dawniej siebie. Widzowie zapamiętali ją jako słodką dziewczynę z sąsiedztwa, a dzisiaj jej nowy wizerunek wzbudza wiele kontrowersji. Tlenione krótkie włosy, tatuaż na twarzy, mocno zarysowane brwi i mroczne stylizacje są totalnym przeciwieństwem jej poprzedniego image'u.

Amanda Bynes miała problemy z prawem

Aktorka zmagała się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, które negatywnie wpłynęły na jej zachowanie i karierę. W mediach zaczęły pojawiać się doniesienia o jej ekscesach, problemach z prawem i kontrowersyjnych wypowiedziach w mediach społecznościowych. Kryzys osiągnął punkt kulminacyjny, kiedy Amanda trafiła do szpitala psychiatrycznego po serii incydentów. W odpowiedzi na coraz bardziej niepokojące zachowanie aktorki, sąd w Kalifornii nałożył na nią kuratelę. Trwała ona aż 9 lat i obejmowała zarządzanie jej finansami oraz decyzjami osobistymi. W tym czasie Amanda podejmowała próby walki z uzależnieniem, skupiając się na swoim zdrowiu psychicznym.

Dzięki determinacji i terapii aktorka powoli odzyskiwała równowagę. W marcu 2022 roku odzyskała pełną kontrolę nad swoim życiem. Aktorka wyraziła wdzięczność rodzinie i bliskim za wsparcie w trudnych momentach.

Po dzisiejszej decyzji sędziego o rozwiązaniu kurateli chciałbym podziękować moim fanom za ich miłość. Chciałbym również podziękować mojemu prawnikowi i moim rodzicom za wsparcie przez ostatnie dziewięć lat - wyznała celebrytka na łamach serwisu ''People''.

Poniżej najnowsze zdjęcia Amandy Bynes.

