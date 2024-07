Nowa edycja "The Voice" stoi pod znakiem sporych zmian. Na początku tygodnia poznaliśmy nową prowadzącą program, którą została Halina Mlynkova, a wcześniej ujawniono nazwisko trenera na miejsce Marka Piekarczyka. W fotelu zasiądzie podobno Rafał Brzozowski. A kto zastąpi Edytę Górniak i Justynę Steczkowską?

Jak udało dowiedzieć się AfterPaty.pl, kolejną nową twarzą w programie będzie Margaret. Wokalistka ostatnio bardzo aktywnie promowana jest na kanałach TVP:

- Jej wybór był oczywisty. Najpierw Margaret sprawdziła się podczas ostatniego finału The Voice, gdzie wystąpiła z jednym z uczestników, potem świetnie poradziła sobie na castingu. Poza tym jest gwiazdą TVP, nagrała piosenkę do serialu "O mnie się nie martw", a przede wszystkim ma na swoim koncie takie same zagraniczne sukcesy jak Edyta. Tyle że współczesne - mówi nam osoba z produkcji