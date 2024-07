Trwają roszady w nowej edycji The Voice of Poland. Jak wiadomo, w szóstej odsłonie show nie zobaczymy na pewno Justyny Steczkowskiej, Edyty Górniak i Marka Piekarczyka. Z rolą prowadzącej pożegnała się również Magda Mielcarz, która o powodach odejścia poinformowała na... Instagramie. Przypomnijmy: Mielcarz nie poprowadzi The Voice 6

Reklama

Media nie miały dużo czasu na spekulacje, kto zastąpi aż tyle gwiazd w kolejnej edycji. Wśród nazwisk od dawna się przewijała się m.in. Halina Mlunkova, która miała zasiąść w fotelu trenera. Dziś już wiemy, że artystka pojawi się w show, ale nie jako jurorka, a prowadząca! Taką informację przekazały przed chwilą wirtualnemedia.pl.

Halina ma za sobą już prowadzenie kilku koncertów, a niedawno świetnie wypadła w roli gospodyni Sylwestra z Dwójką.

Nadal nie wiadomo jednak, kto pojawi się w jury programu na miejsca Górniak i Steczkowskiej.

Zobacz: Znany muzyk zastąpi Piekarczyka w The Voice 6. Zastąpi go finalista talent show

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy w finale The Voice of Poland":