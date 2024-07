Na polskim rynku muzycznym figuruje wiele młodych gwiazd, które robią coraz większą karierę. Niektóre z nich mają nawet ambicje na więcej i pragną zaistnieć za granicą. Pierwszym krokiem do tego jest komponowanie piosenek po angielsku, a czasami także występy na zagranicznych festiwalach takich jak Eurowizja. Zobacz: TVP wysyła Margaret na Eurowizję: To wielka sprawa

Jedną z zauważnych wokalistek jest Margaret, która rozkochała w sobie nie tylko Polaków. Każda jej piosenka staje się hitem, mimo że młoda artystka na ściankach pojawia się rzadko. Talentem wokalistki zachwycony jest Marcin Tyszka, który uważa, że osiągnęła ona znacznie więcej niż Edyta Górniak, ponieważ "Thank You Very Much" słyszał w Bangkoku, kiedy spędzał Sylwestra z Dawidem Wolińskim:

Margaret jest dla mnie odkryciem tego sezonu. Trzymam kciuki, bo to jest dziewczyna, która ma szansę zrobić międzynarodową karierę i to jest fantastyczne. Tak naprawdę powiedział mi o niej Dawid Woliński, ponieważ on ją uwielbia. Wszedłem w nocy na YouTube, zacząłem przesłuchiwać jej piosenki i stwierdziłem, że to rzeczywiście wpada w ucho. Byłem w zeszłym roku w sylwestra ze znajomymi w Bangkoku i nagle po północy grają Margaret. W ogóle nie wiedziałem, któż to jest, myślałem, że to jakaś zachodnia wokalistka, ale ktoś mówi: „Ty, Polka”. Więc wszyscy po prostu tańczą, super, trzymam kciuki. Tak naprawdę ona osiągnęła to, czego nie udało się nawet Edycie Górniak - powiedział w rozmowie z lifestyle.newseria.pl

Chociaż na talencie Margaret poznali się Libańczycy, Brytyjczycy, Szwedzi, Tajlandczycy czy Włosi, to i tak w polskim rankingu płyt uznano jej album za najgorszy w 2014 roku. Przesada? Przypomnijmy: Szok! Płyta Margaret uznana za najgorszą płytę roku!





