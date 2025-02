Małgorzata Borysewicz, znana z programu "Rolnik szuka żony", ponownie zaskakuje fanów szczęśliwymi wieściami. W styczniu rolniczka i jej mąż, Paweł, zorganizowali baby shower, które przerosło oczekiwania fanów. Ujawniła wówczas nie tylko datę przyjścia na świat trzeciego dziecka, ale zdradziła także jego imię. Teraz, tuż przed szczęśliwym rozwiązaniem, Małgosia z "Rolnika" przekazała kolejne rewelacje i pochwaliła się projektem nowej kuchni. Fani nie mogli przejść obok tego obojętnie!

Reklama

Nowa kuchnia Małgosi Borysewicz z "Rolnika"

Życie Małgorzaty i Pawła Borysewiczów z "Rolnik szuka żony" to przykład historii zgodnego małżeństwa, które nie zatrzymuje się i wspiera się na każdym kroku. Fakt, że Małgosia z "Rolnika" jest w trzeciej ciąży niezwykle ucieszył fanów, jednak na tym nie koniec. Pod koniec ciąży przyszła mama synka, Filipa, pochwaliła się wizualizacją nowej kuchni.

Jej wpis wywołał niemałe poruszenie w komentarzach, a fani dopytywali o to, dlaczego rolniczka zdecydowała się na taki krok:

Gosiu dlaczego robisz drugą kuchnię?

Gosiu, w tej chwili macie z mamą wspólną kuchnię? Pytam, bo ja z mam też mam, a u Was jest świetne rozwiązanie i projekt

Małgorzata z "Rolnika" postanowiła odnieść się do komentarzy i wyjawiła, że obecnie jest w trakcie wykańczania części domu i stąd pojawił się projekt aranżacji kuchni. Pod wpisem nie zabrakło z tego powodu słów zachwytu i komplementów:

Idziecie jak burza

Przepiękna jasna kuchnia, cudo

Zobacz także: Żona dla Polaka: Wyboru Mateusza nikt się nie spodziewał, teraz Nikola zabrała głos

Małgosia Borysewicz z "Rolnika" znów zostanie mamą

Małgorzata Borysewicz, uczestniczka popularnego programu TVP "Rolnik szuka żony", już niebawem powita na świecie trzeciego potomka. Jej rodzina znana jest z zamiłowania do celebrowania ważnych momentów w niezwykle stylowy sposób, a impreza "baby shower" nie była wyjątkiem. Nagranie z tego wydarzenia natychmiast obiegło media społecznościowe, budząc zachwyt wśród fanów i współuczestników programu.

Baby shower zorganizowane przez bliskich Małgosi Borysewicz stało się hitem. Przyszła mama podziękowała wszystkim zaangażowanym w ten dzień, podkreślając, jak ważna dla niej jest rodzina. "Rodzina to siła, zawsze to podkreślam" - napisała w mediach społecznościowych. Piękne dekoracje i radosna atmosfera przyciągnęły uwagę wielu, jednak to niespodziewane ujawnienie imienia synka skradło całe show - jak się okazuje, będzie to imię Filip. My czekamy już na szczęśliwe rozwiązanie, a Wy?

Jak się poznali Małgorzata i Paweł Borysewiczowie?

Małgorzata i Paweł Borysewiczowie, para, która zyskała sympatię widzów programu "Rolnik szuka żony", udowadniają, że format ten to coś więcej niż tylko telewizyjna rozrywka. Borysewiczowie, którzy poznali się w czwartej edycji show TVP, są idealnym przykładem na to, że miłość można znaleźć tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy.

Choć początkowo Małgorzata miała wątpliwości ws. wieku swojego kandydata, szybko okazało się, że Paweł Borysewicz to miłość jej życia. Obecnie para wychowuje dwójkę dzieci i spodziewa się trzeciej pociechy Historia Małgosi i Pawła z "Rolnika" wyraźnie wyróżnia się na tle reszty. W oczekiwaniu na przyjście na świat trzeciego dziecka, para celebruje życie rodzinne, dzieląc się tymi momentami z wiernymi fanami.

Reklama

Zobacz także: Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" zaskoczyli nagraniem