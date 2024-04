Wielkie zmiany nadeszły u małżeństwa Borysewiczów z "Rolnik szuka żony"! Rolniczka nie ukrywa ekscytacji i właśnie podzieliła się na Instagramie wspaniałą wiadomością. Posypały się gratulacje i zachwyty!

W końcu nadszedł ten dzień! Jesteśmy bardzo podekscytowani!

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" dzieli się swoim szczęściem

Małgorzata i Paweł Borysewiczowie z "Rolnik szuka żony" to para, która stanowi żywy dowód na to, że poznanie miłości życia w programie jest możliwe. Małżeństwo połączyła nie tylko chęć założenia rodziny, ale też pasja do rolnictwa i rozwoju w tym zakresie.

Teraz fani mają okazję obejrzeć owoce ich wspólnej pracy: para pochwaliła się nową, wyposażoną oborą. Małgosia Borysewicz nie ukrywa, że inwestycja jest prawdziwym oczkiem w jej głowie i czekała na jej ukończenie przez długi czas. Teraz wreszcie stało się to faktem!

W końcu nadszedł ten dzień! Jesteśmy bardzo podekscytowani! Nareszcie możemy pokazać Wam naszą wspaniałą inwestycję! Może zacznijmy od samego początku.Tak jak już wcześniej Wam wspominałam decyzję o wyborze firmy, która wyposaży naszą oborę podjęliśmy praktycznie już rok wcześniej. Zakupu całego sprzętu dokonaliśmy dużo, dużo wcześniej , co było strzałem w dziesiątkę! Dzięki takiej decyzji, po zakończeniu budowy, cały sprzęt był już gotowy do montażu - przekazała Borysewicz.

Borysewicz zwróciła się też do obserwatorów i poprosiła ich o trzymanie kciuków za funkcjonalność nowej inwestycji, a także swojej codziennej pracy:

Wszystko po to, aby nasza codzienna praca była łatwa, przyjemna i bardziej efektywna! Trzymajcie kciuki za nasze krówki - dodała żona Pawła Borysewicza.

Na reakcje fanów Małgosia z "Rolnika" nie musiała długo czekać. Pod jej wpisem posypały się komentarze z gratulacjami dla kolejnego sukcesu i ciężkiej pracy małżeństwa:

Bardzo serdeczne gratulacje dla Was. Piękna inwestycja, trzeba było się wykazać ogromem wiedzy aby taki budynek powstał

Gratulacje, oby wszystko dobrze się spisywało i krówki były szczęśliwe tak samo jak Wy na tych zdjęciach

Gratulacje, jesteście cudowni, powodzenia

Nowiną o nowej oborze Małgorzata Borysewicz dzieliła się jeszcze przed Wielkanocą - rolniczka nie mogła doczekać się, aż budynek będzie gotowy do użytku:

Jeszcze chwila, jeszcze trochę… jeszcze momencik - pisała bohaterka hitu TVP.

Co ciekawe, nie tylko Borysewiczowie mogą pochwalić się spektakularnym sukcesem: dopiero co Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła nowiną o jej produktach dostępnych w dużej sieci sklepów. Serdecznie gratulujemy i już czekamy na więcej!

