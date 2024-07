Małgorzata Rozenek będzie pierwszym gościem nowego sezonu Magdy Mołek - "W roli głównej". Pomiędzy paniami doszło już do jednego ostrego spięcia, kiedy to Perfekcyjna poczuła się upokorzona pytaniem dziennikarki. Przypomnijmy: Rozenek zaatakowała Magdę Mołek na wizji. Małgorzata: Czuję się upokorzona

W sieci pojawił się kolejny zwiastun dzisiejszego programu. Tym razem Magda pytała Rozenek o jej pracę na planie "Perfekcyjnej Pani Domu". Małgorzata musiała tam wykonywać bardzo różne czynności. Prezenterka zapytała o mycie toalet, zaś gwiazda odparła, że większą udręką było dla niej wywiązywanie kokardek. Mołek była szczerze tym zdziwiona:

Mołek: Pamiętasz mycie toalety?

Rozenek: Nie, bo chyba nie robiłam tego tak często. Pamiętam wiązanie kokardek, które było dla mnie dramatyczne i do tej pory tego nie lubię. Kokardka jest dla mnie symbolem wszystkiego trudnego.

Mołek: Boże, a co jest trudnego w wywiązaniu kokardki?

Rozenek: No właśnie nic! I dlatego jak cię to przerasta, to jest problem. W pierwszym sezonie, jest pierwsza w nocy, my jesteśmy na planie, wszyscy są wykończeni...

Mołek: Tym, że Małgosia od 7 godzin wiąże kokardki.

Rozenek: Nie, tym że mamy odcinek do nagrania, a wywiązanie kokardek jest creme de la creme w tej sytuacji i musimy po raz kolejny stanąć i zrobić tą pieprzoną kokardkę, które nie wychodzi

Mołek: To ile było dubli?

Rozenek: Bardzo dużo, popłakałam się w końcu.