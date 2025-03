Magda Mołek i Michał Bartkiewicz tworzą jeden z duetów w 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Dziennikarka od pierwszego odcinka cieszy się aprobatą ze strony widzów, a jurorzy wydają się patrzeć na nią dość łaskawym okiem. Jak już wiadomo, zobaczymy ich w trzecim odcinku, a to oznacza, że para spędzi kolejny tydzień na przygotowaniach. To z pewnością nie sprawi im trudności, bowiem jak oboje potwierdzili, są bardzo blisko siebie!

Niejednokrotnie byliśmy już świadkami, że program "Tanic z gwiazdami" łączy ludzi. Za kulisami nawiązało się nie tylko mnóstwo związków czy romansów, ale i wieloletnich przyjaźni. Wszystko wskazuje na to, że Magda Mołek i Michał Bartkiewicz dołączą do tego dumnego grona.

W rozmowie z naszym reporterem przyznali, że przygotowania bardzo ich do siebie zbliżyły i wciągu ostatnich tygodni zdążyli się ze sobą zaprzyjaźnić. Nie boją się nawet określania, że odnaleźli w sobie nawzajem bratnią duszę!