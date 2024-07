Nowy program Małgorzaty Rozenek - "Piekielny hotel" miał być hitem TVN. Perfekcyjna na planie daje z siebie wszystko. By przyciągnąć jak największą liczbę widzów, zdecydowała się nawet rozebrać i wejść pod prysznic. Przypomnijmy: Rozenek bierze prysznic w spocie nowego programu. Nie wstydzi się swojego ciała

Nie wszystko jednak pójdzie po jej myśli, ponieważ jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl. premiera "Piekielnego Hotelu" została przesunięta w czasie! Pierwszy odcinek mieliśmy zobaczyć już 1 marca, a okazuje się, że zobaczymy go dopiero 15. Podobnie jest z show "Żony z Hollywood" (start: 16 marca). Jak TVN tłumaczy swoją decyzję?

Decyzja ta wynika z dostosowania się do komercyjnych wymogów rynku telewizyjnego - informuje Wirtualnemedia.pl biuro prasowe TVN

Co to oznacza? Mamy nadzieję, że to ostatnia taka "niespodzianka".

