11. edycja "Rolnik szuka żony" choć początkowo wydawała się przebiegać spokojnie, to nie obeszła się bez kontrowersji. Adam postanowił rzucić Wiktorię, Sebastian zakończył swoją relację z Kasią, a Agata i Irek stwierdzili, że nie są sobie pisani. Duże emocje wywołała również kandydatka Rafała - Magda, która od samego początku ukrywała przed rolnikiem pewną tajemnicę i dopiero w czasie trwania show wyznała, że... miała męża. Rafał szybko zauważył, że Magdalena nie jest mu pisana i postanowił odesłać ją do domu. Uczestniczka najwyraźniej już się pozbierała po tym jak dostała "kosza" i pochwaliła się w sieci zdjęciem swojej miłości!

Uwielbiany program Telewizji Polskiej, czyli "Rolnik szuka żony" co sezon przyciąga przed telewizory tłumy widzów, którzy z wypiekami na twarzy śledzą perypetie miłosne uczestników. W 11. edycji mieliśmy okazję bliżej poznać trzech rolników: 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki: 23-letnią Wiktorię i 57-letnią Agatę.

32-letni Rafał na swoje gospodarstwo postanowił zaprosić trzy kandydatki: Anetę, Magdę i Dominikę. Od samego początku pomiędzy Anetą i Magdaleną sytuacja wydawała się napięta- obie chyba nie darzyły się wzajemną sympatią i wbijały sobie "szpile". Rolnik nie reagował na sytuację pomiędzy kandydatkami, ale w pewnym momencie postanowił odesłać Magdalenę do domu.

Jakoś nie czuję takiej chemii. Na dłuższą metę nie ma to sensu, dlatego chcę to jak najszybciej zakończyć, no bo już jestem pewny. Nie chcę, żebyś się jakoś angażowała

- powiedział rolnik kobiecie.