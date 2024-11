Finał 11. edycji show "Rolnik szuka żony" zbliża się nieubłaganie. Już w najbliższą niedzielę, 1 grudnia, wszystko stanie się jasne i rolnicy ponownie spotkają się ze swoimi kandydatami, którzy gościli na ich gospodarstwach. Nie ulega wątpliwości, że emocji nie zabraknie! Do sieci trafił zwiastun, na którym widać, że poleją się łzy, a także padną zaskakujące słowa!

Co wydarzy się w finale "Rolnika"? Te słowa dają do myślenia: "Może coś wyjdzie"

Uwielbiane show Telewizji Polskiej, czyli "Rolnik szuka żony" od pierwszej edycji cieszy się ogromną popularnością i przyciąga tysiące widzów, którzy co niedziele zasiadają przed telewizorami i przyglądają się perypetiom uczestników poszukujących miłości. W obecnie trwającym sezonie udział biorą trzej rolnicy: 44-letni Sebastian, 37-letni Marcin i 32-letni Rafał oraz dwie rolniczki: 23-letnia Wiktoria i 57-letnia Agata. Ich starania o miłość nie należały do najłatwiejszych i nie wszystkim udało się zdobyć to, po co przyszli do programu.

W ostatnim odcinku nie obyło się bez zaskoczeń i okazało się, że Sebastian postanowił rozstać się z Kasią i nie odbył rewizyty, Agata i Irek stwierdzili, że wspólna przyszłość nie jest im pisana, a największym zaskoczeniem dla wszystkich było zerwanie Adama i Wiktorii. Rolniczka również wydawała się zaskoczona takim zwrotem akcji.

Wiele jest dla mnie niejasności w tym, co mówiłeś. W weekend po rewizycie leżymy w moim ogrodzie i mówisz, że chcesz zmienić pracę, że będziesz bliżej, będziemy mogli spędzać ze sobą więcej czasu. Powiedziałeś mi wtedy, że już planowałeś to od miesięcy, że to jest pewne, że zmieniasz tę pracę a w kolejny weekend mówisz mi, że: ''Nie. Ja jestem zadowolony ze swojej pracy, ja tam zostaję''. Wiesz po miesiącu znajomości nie oczekiwałam, że się przeprowadzisz, żebyś zmieniał pracę, chciałam, żebyś Ty poczuł się w tym pewny. Oczekiwałam szczerości, żebyśmy rozmawiali, jeśli jest jakaś niejasność to wyjaśniali. - oznajmiła w rozmowie z chłopakiem.

Sytuacja wydaje się stabilna jedynie u Dominiki i Rafała oraz Marcina i Ani, którzy stale rozwijają swoje relacje i padły już pierwsze deklaracje odnośnie ich dalszych planów na wspólną przyszłość. Niespodziewanie na profilu TVP pojawił się nowy zwiastun, w którym możemy zobaczyć fragment finałowego odcinka.

Wielki Finał @rolnikszukazonytvp już w tę niedzielę wieczorem! Przed nami najbardziej emocjonujący moment tej edycji! Czy miłość zwycięży? Czy zobaczymy szczęśliwe zakończenia, na które wszyscy czekamy? To będzie wieczór pełen wzruszeń, niespodzianek i romantycznych decyzji. - napisano.

Na nagraniu widać, że Dominika zalała się łzami, a Agata zaskoczyła wszystkich słowami, że "może coś wyjdzie w praniu". Czekacie na finałowy odcinek?

