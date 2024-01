Ada i Michał z 9. edycji "Rolnik szuka żony" to jedna z najbardziej lubianych przez widzów par, które poznały się dzięki hitowi TVP. Para latem ubiegłego roku wzięła ślub, a niedawno powróciła do sieci po dłuższej nieobecności. Ada z "Rolnika" spotkała się jednak ze zróżnicowanymi reakcjami fanów na swój nowy wpis. Żona rolnika wzięła sprawy w swoje ręce i postanowiła zareagować!

Ada z "Rolnika" nie wytrzymała i zaapelowała do internautów

Fani doskonale pamiętają Adriannę i Michała, którzy stworzyli parę w 9. edycji "Rolnik szuka żony", a niecały rok po finale programu zakochani postanowili się pobrać. Po ślubie Ada z "Rolnika" zniknęła na jakiś czas z sieci, ale niedawno powróciła do aktywności w mediach społecznościowych. Niestety, nie takich reakcji internautów się spodziewała...

Niedawno Ada i Michał Tyszkowie pojawili się na ważnym wydarzeniu - wzięli udział w branżowych targach dla rolników w Poznaniu, a na miejscu spotkali się z innymi uczestnikami "Rolnik szuka żony". Ada z "Rolnika" postanowiła wykorzystać tę okazję, by zachęcić do zgłaszania się do programu. To, co zadziało się w komentarzach pod wpisem wyszło jednak poza jej oczekiwania - zdobyła się więc na szczery wpis i stanowczą reakcję!

Pojawiła się ogromna burza pod tym postem. Ludzie się mocno podzielili. Apeluję o zachowanie spokoju i kultury do siebie nawzajem! Mniej stresu, więcej życzliwości, dobrego dnia - pisze Ada z ''Rolnika''.

Instagram @adrianna.tyszka

Co stało się punktem zapalnym w tak rozgorzałej dyskusji internautów? Niektórzy na ujęciu opublikowanym przez Adę z "Rolnika" dostrzegli bowiem ... zaokrąglony, ciążowy brzuszek.

Czyżby brzusio ciążowy?

Jest brzuszek i to spory. Super. Gratulacje

Inni zaś stanęli w obronie żony rolnika i pisali, że podobne komentarze zdecydowanie nie są na miejscu.

A co to przytyć na obiadkach teściowej nie wolno? Ogarnijcie się ludzie

Totalnie nie rozumiem gratulacji gdzie nikt wcześniej nic nie mówił o ciąży. Ludzie, opamiętajcie się!!!

Jesteście zdziwieni reakcjami fanów na nowy wpis Ady z "Rolnika"? Przypomnijmy, że nie tylko żona Michała Tyszki zwróciła się do internautów. Niedawno Dorota z "Rolnik szuka żony" opublikowała wymowny wpis, w którym odniosła się do internetowego hejtu.

