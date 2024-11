Magdalena z "Rolnik szuka żony" walczyła o serce Marcina, jednak dziś wiemy już, że ostatecznie przegrała z Anną, która wybrał rolnik. Wielu widzów ją polubiło, ale spora część fanów programu uznała, że wieś to jednak nie miejsce dla niej. Uczestniczka hitu Telewizyjnej Jedynki wróciła do Stanów, a teraz pochwaliła się kadrami z wyjątkowych wakacji. Nie możemy przestać patrzeć na jej relacje z Meksyku!

Magda z "Rolnika" otarła już łzy po Marcinie. Tak korzysta z życia

Marcin z 11. edycji "Rolnik szuka żony" zaprosił na swoje gospodarstwo trzy piękne brunetki: Roksanę, Magdę i Anię. Z tą pierwszą od samego początku nie złapał wspólnego języka i szybko odesłał ją do domu. Marcin nie ukrywał, że był zachwycony zarówno Magdaleną jak i Anną. Rolnik miał duży dylemat i do ostatniej chwili zwlekał z decyzją, którą z kandydatek ostatecznie chce wybrać. W dniu decyzji okazało się, że Marcin z "Rolnika" odesłał do domu Magdalenę i wyznał, że chciałby poznawać bliżej Annę. Uczestniczka show nie miała mu tego za złe i życzyła parze wszystkiego, co najlepsze. Dodała również, że dobrze się stało, że rolnik jej nie wybrał i że ma nadzieję, że rolnik i jego wybranka zaproszą ją na ich ślub.

Ostatnio Magda z "Rolnik szuka żony" przerwała milczenie i zaskoczyła szczerym komentarzem na temat wydarzeń w programie. Z jej relacji wynika, że nadal mieszka w Stanach Zjednoczony i chętnie podróżuje. Obecnie uczestniczka show wypoczywa w Meksyku, gdzie skąd chwali się malowniczymi kadrami.

Taki widok to ja rozumiem — napisała Magda.

Instagram @magdalenabronis

Magdalena z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się, że spędza czas nad piękną piaszczystą plażą i przemieszcza się rowerem po okolicy, by podziwiać piękne otoczenie wokół niej. Warto dodać, że to nie pierwsze wakacje uczestniczki show w Meksyku, z jej zdjęć publikowanych na Instagramie wynika, że bardzo lubi tam wracać.

Na kilka dni swoje SUV zamieniłam na tego rumaka już ledwo zipie. Zdecydowanie pierwszorzędna opcja na poruszanie się po okolicy. Wypożyczenie roweru kosztuje grosze, a bywa, że miejsca w których spędzacie noce będą je miały ''w pakiecie'' - warto sprawdzić — napisała Magda.

Instagram @magdalenabronis

Marcin z "Rolnik szuka żony" nie mógł wybrać inaczej, ponieważ Anna była bliższa jego sercu. Internauci nie mają wątpliwości, że "będą z tego dzieci". My mocno trzymamy kciuki za tę parę i mamy nadzieję, że Magdalena również znajdzie swoją drugą połówkę.

A wy komu kibicujecie z 11. edycji "Rolnik szuka żony"?

