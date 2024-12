Magda z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu przygody z programem stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Choć w finałowym odcinku 11. edycji doszło do spięcia między nią a Marcinem oraz Anią, to Magda zapewnia, że nie żywi urazy do nikogo i ten etap jest już za nią. Teraz zdecydowała się odpowiedzieć na kolejną partię pytań od internautów i nie tylko poruszyła temat byłego męża, przyznając, że od lat nie ma z nim kontaktu, ale zdradziła też, czy faktycznie byłaby w stanie przeprowadzić się do Polski. Padła zaskakująca odpowiedź!

Magda z "Rolnik szuka żony" odpowiedziała internautce

Magda w programie "Rolnik szuka żony" dała się poznać jako niezwykle sympatyczna 32-latka, która zdecydowała się znaleźć miłość w randkowym hicie Telewizji Polskiej. Kandydatka Marcina nie ukrywała, że ma za sobą spory bagaż doświadczeń i była w związku małżeńskim, ale już dawno jest po rozwodzie. Marcinowi to nie przeszkadzało i wydawało się, że między tą dwójką zaiskrzyło, jednak wydarzenia z ostatniego grilla wszystko zmieniły i stały się pretekstem do spięcia, jakie miało miejsce w wielkim finale. Teraz jeden z internautów zapytał wprost Magdę, czy byłaby w stanie przenieść się do Polski i zmienić swoje życie dla rolnika.

Hej, czy naprawdę zamieniłabyś swoje aktualne życie dla rolnika i powrót na stałe do Polski? napisała jedna z internautek

Okazuje się, że Magda po raz kolejny zapewnia, że byłaby w stanie przeprowadzić się do Polski. W końcu nie ukrywa też, że do USA poleciała za swoją miłością:

Myślę, że tak. Ale to zawsze muszą chcieć dwie osoby. Ja lubię osoby zdecydowane i konkretne, bo sama taką osobą jestem napisała wprost Magda z 'Rolnik szuka żony'

Magda po raz kolejny podkreśliła, że dla prawdziwej miłości byłaby w stanie zmienić swoje życie i nie obawiałaby się powrotu do Polski. Co więcej, to nie byłby pierwszy raz, kiedy Magda podjęłaby tak poważną decyzję pod wpływem uczucia. W Q&A zdradziła, że do USA też wyprowadziła się za miłością i początkowo nawet nie znała dobrze języka, ale była gotowa zmienić wiele. Teraz zapewnia, że znów jest gotowa na uczucie i choć mogłaby się przeprowadzić do Polski, to niekoniecznie dla Marcina, w końcu w finale sama przyznała, że odmówiłaby, gdyby ja wybrał.

Tymczasem Ania i Marcin z 11. edycji "Rolnik szuka żony" nadal są razem i nie ukrywają, że są szczęśliwi. Ostatnio wspólnie udzielili wywiadu dla "Pytania na śniadanie", a już 25 grudnia wystąpią w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", który widzowie zobaczą już o 18.35. Będziecie oglądać? Być może Ania i Marcin poinformują o zaręczynach?

