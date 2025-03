W pierwszym odcinku 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" pojawiło się wiele emocji. Wśród nich znalazła się sytuacja związana z Agnieszką Kaczorowską, tancerką i byłą mistrzynią świata w tańcach latynoamerykańskich. Wielu widzów zauważyło, że w przeciwieństwie do innych byłych uczestników programu, nie została oficjalnie przywitana przez jury. Teraz Iwona Pavlović zabrała głos w sprawie. Wymownie skomentowała wcześniejsze krytyczne słowa Kaczorowskiej w stronę składu sędziowskiego "Tańca z gwiazdami".

Podczas pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami" doszło do sytuacji, na którą czekali wszyscy. Agnieszka Kaczorowska stanęła twarzą w twarz z Iwoną Pavlović, Rafałem Maserakiem i Tomaszem Wygodą, z którymi nie dalej niż rok temu miała duży konflikt. Wówczas w mediach aż huczało od słownych przepychanek. Teraz, podczas kiedy wszyscy tancerze zostali przywitani przez jurorów, o Agnieszce nie wspomniano nawet jednego słowa. Czy konflikt między sędziami a Agnieszką Kaczorowską wciąż jest "żywy"? Iwona Pavlović postanowiła powiedzieć wprost:

Portal Pudelek zapytał też Iwonę Pavlović, czy ta chciałaby usłyszeć przeprosiny od tancerki. Okazuje się, że nie!

Nie wiem, kogo miałaby przepraszać. Mnie osobiście nie uraziła. Ogólnie o jury rozmawiała. Nie oczekuje jakoś specjalnie przeprosin. Może jak z nią porozmawiam, to ci opowiem. To jest dopiero pierwszy odcinek. Myślę, że dojdzie do jakiejś rozmowy z Agnieszką. Ja z nią porozmawiam normalnie jak kobieta starsza z kobietą młodszą. Nie sądzę, żebym do niej podeszła i 'oczekuję przeprosin'. Ja niczego nie oczekuję

- podsumowała