Wokół najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami” pojawiło się mnóstwo emocji jeszcze przed emisją pierwszego odcinka. Atmosfera jest gorąca nie tylko ze względu na znanych uczestników. Agnieszka Kaczorowska wielokrotnie wspominała w wywiadach, że marzyła o tym, by pojawić się w tanecznym show. Najlepiej w roli jurorki. Widać, że brak angażu bardzo ją zabolał i nie daje jej spokoju. Gdy wypowiedziała się na temat jurorów, rozpoczęła się awantura. Doszło do spięcia między choreografką a Rafałem Maserakiem i Iwoną Pavlović.

Wiele mówi się o tanecznym show Polsatu i nie tylko za sprawą tego, co widzowie zobaczyli na parkiecie studia. Iwona Pavlović nie przebierała w słowach, mówiąc o Agnieszce Kaczorowskiej i oceniła jej zachowanie jako „żenujące”. O co poszło? Choreografka zasugerowała, że produkcja zatrudniła nieznanego jurora, którego publiczność musiała „wygooglać” i który „dla tancerzy towarzyskich nie jest autorytetem”.

Na słowa Agnieszki Kaczorowskiej zareagował też Rafał Maserk i jemu również się dostało od aktorki serialu „Klan”. Choreografka nie pozostała mu dłużna i przypomniała o tym, że miał problemy z prawem za ubliżanie policjantom. Teraz gwiazda kontynuuje konflikt z jurorami tanecznego show. Zaznaczyła, że nie obraziła Tomasza Wygody, a jej słowa zostały źle zrozumiane.

W dalszej części tancerka zaznaczyła, że ma prawo do wygłaszania swoich opinii – szczególnie w dziedzinie, w której uważa się za specjalistkę. Podkreśliła, że poziom jej wypowiedzi znacznie odbiegał od tego, jaki zaprezentowała Iwona Pavlović. Stwierdziła, że jest „opluwana” przez jurorkę „Tańca z gwiazdami”.

Później ponownie uderzyła w Iwonę Pavlović i przekazała, że to jurorka była nieprzyjemna w stosunku do uczestników „Tańca z gwiazdami”, poniżając ich na oczach widzów.

Na koniec zasugerowała, że jej relacje z Iwoną Pavlović nie wygląda zbyt dobrze od dawna, ponieważ aktorka „Klanu” wielokrotnie podważała opinie jurorki „Tańca z gwiazdami”. Zasugerowała, że Pavlović bywa zbyt krytyczna w swoich ocenach i zapomina, że udział w tanecznym show powinien być przyjemną przygodą.

Rozumiem, że pani Iwona nie pała do mnie sympatią, bo miałam odwagę się wielokrotnie nie zgodzić z jej opiniami w programie. A przecież w tym świecie to trzeba sobie wpijać z dzióbków… A czy pani Iwona jest wiarygodna? Wielokrotnie widziałam bardzo, ale to bardzo dobre występy w tym programie (choćby świetnie tańcząca Ilona w poprzedniej edycji), które były przez nią mocno krytykowane… Po co? Nie wiem. Może po to, aby widzowie słali SMS-y? Może to wyreżyserowane? Może to manipulacja? Nie rozumiem podcinania skrzydeł uczestnikom tego programu, bo nawet jak coś jest słabo zatańczone, to można to powiedzieć inaczej. Jest coś takiego jak mądry feedback, który rozumiem, że dla poprzednich pokoleń jest pojęciem abstrakcyjnym, ale może idąc z duchem czasu, warto się zaznajomić. To dalej program rozrywkowy, który dla uczestników ma być fantastyczną przygodą

– zakończyła.