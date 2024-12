A jednak! Potwierdziły się domysły fanów i doniesienia mediów. Dziś w "Halo tu Polsat" Agnieszka Kaczorowska oficjalnie poinformowała, że zobaczymy ją w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tancerka będzie uczyć gwiazdy czy pojawi się w show Polsatu w innej roli? Teraz wszystko stało się jasne.

Wielki powrót Agnieszki Kaczorowskiej do "Tańca z Gwiazdami"

W ostatnim czasie media całkiem sporo rozpisywały się o życiu prywatnym Agnieszki Kaczorowskiej, która po kilku latach małżeństwa podjęła decyzję o rozstaniu z Maciejem Pelą. Gwiazda serialu "Klan" w programie Kuby Wojewódzkiego potwierdziła, że jej związek z Pelą to już przeszłość. Od tamtej chwili wszyscy bacznie śledzą byłą parę za pośrednictwem mediów społecznościowych gdzie co jakiś czas zdradzają, jak radzą sobie w nowej rzeczywistości. Co ciekawe, w minioną sobotę Agnieszka Kaczorowska podgrzała atmosferę zapowiadając, że właśnie dziś ogłosi coś ważnego. Od razu pojawiły się pytania, czy Agnieszka Kaczorowska wraca do "Tańca z Gwiazdami", a Fakt informował, że tak właśnie się stanie.

Sama Agnieszka Kaczorowska do tej pory nie komentowała plotek o powrocie do show Polsatu, ale teraz pojawiła się w "Halo tu Polsat" i ujawniła całą prawdę. Gwiazda potwierdziła, że po latach wraca do "Tańca z Gwiazdami"!

Jestem bardzo podekscytowana, to prawda. Kiedy te wspomnienia wracają i wiem z czym to wszystko się wiąże to przyznaję wam, że ostatnio kilka snów nocami są związane z tańcem. Sześć lat temu zatańczyłam ostatnią edycję wyznała Agnieszka Kaczorowska.

Gdzieś ta adrenalinka trochę jest mi potrzebna, lubię ją bardzo, ale chyba najbardziej zatęskniłam za tańcem samym w sobie. Taniec jest taką formą, która jest ze mną od zawsze, jest czymś co mnie najpiękniej wyraża wyznała Agnieszka Kaczorowska w śniadaniówce Polsatu.

Ta propozycja z ''Tańca'' wracała co jakiś czas, ale nie było na to przestrzeni przede wszystkim ze względu na dziewczynki (córki Agnieszki przyp. red.), a teraz moje serce mocniej zabiło i zrozumiałam, że ja przez długi czas chowałam taką potrzebę samego tańczenia w swoim sercu głęboko. dodała.

Również produkcja "Tańca z Gwiazdami" zabrała głos ws. Agnieszki Kaczorowskiej i stało się jasne, że gwiazda wraca do show jako tancerka.

Powrót w wielkim stylu. W nadchodzącej edycji @tanieczgwiazdami zobaczycie Agnieszkę Kaczorowską. Brała udział w sześciu edycjach naszego programu, a po Kryształową Kulę sięgneła z Krzysztofem Wieszczkiem. Agnieszka posiada międzynarodową klasę ''S'' w obu stylach tanecznych, jest Mistrzynią Polski, 2 vice-mistrzynią Europy i Mistrzynią Świata w tańcach latynoamerykańskich w kat. młodzieżowej. Aga, powodzenia na wiosnę czytamy na Instagramie.

Spodziewaliście się, że Agnieszka Kaczorowska wróci jako tancerka do "Tańca z Gwiazdami"? Jak myślicie, z kim zatańczy w najnowszej edycji programu?

