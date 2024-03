Kilka dni przed pierwszym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska udzieliła wywiadu dla "Plotka", w którym przyznała, że nie jest zachwycona wyborem produkcji i zaangażowaniem Tomasza Wygody do roli jurora. W obronie choreografa stanął Rafał Maserak, który zarzucił Kaczorowskiej, że "trochę odleciała". Teraz do sporu dołączyła Iwona Pavlović, która powiedziała, co o tym wszystkim sądzi.

W ostatnią niedzielę odbył się pierwszy odcinek nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami". Nowi tancerze, nowe gwiazdy, nowy choreograf oraz nowi jurorzy poradzili sobie doskonale i już teraz mogą przygotowywać się do kolejnego odcinka show. Jednak kilka dni przed rozpoczęciem odcinka na żywo Agnieszka Kaczorowska postanowiła wyrazić swoje zdanie na temat Tomasza Wygody w roli jurora "Tańca z Gwiazdami", co z kolei zdenerwowało Rafała Maseraka, który postanowił zarzucić Kaczorowskiej rozżalenie:

Teraz do grona obrońców Wygody stanęła Iwona Pavlović, która w kilku słowach zarzuciła Kaczorowskiej hipokryzję.

Kiedy Agnieszka Kaczorowska tańczyła turniejowo, naśmiewała się z tancerzy w programie Taniec z gwiazdami, bo uważała, że są beznadziejni, źle tańczą. Potem, jak zaczęła tańczyć sama, zmieniła zdanie. Później, z tego co wiem, bo to jest też gdzieś w internecie, naśmiewała się z nas sędziów, że też jesteśmy do niczego. Potem sama kandydowała do tego, żeby zostać sędzią. Teraz podważa wiarygodność Tomka. Nie jest dla mnie absolutnie wiarygodna, a że sobie mówi, każdy ma takie prawo, żeby sobie mówił, co sobie chce i co mu do głowy przyjdzie. Ale moim zdaniem czasami lepiej milczeć albo zastanowić się trzy razy nad tym, co się mówi

- przyznała Czarna Mamba.