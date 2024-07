Patrycja i Łukasz byli uczestnikami piątej edycji "Love Island", jednak w miłosnym show nie udało się im stworzyć relacji na dłużej. W międzyczasie Łukasz wziął także udział w siódmej edycji programu, z której także wrócił jako singiel. Jakiś czas temu jednak pojawiły się spekulacje na temat tego, że Łukasz z "Love Island" spotyka się z Patrycją, z którą próbował stworzyć związek w show. Teraz fani odkryli kolejne dowody na to, że tę dwójkę łączy uczucie. Zobaczcie, czego dopatrzyli się internauci na InstaStories.

Choć w sieci już od jakiegoś czasu pojawiają się głosy, że Patrycja i Łukasz z 5. edycji "Love Island" znów są razem, sami zainteresowani jak do tej pory nie potwierdzili oficjalnie tych informacji. Od pewnego czasu publikują jednak na Instagramie wspólne nagrania, które mogą sugerować, że postanowili raz jeszcze spróbować swoich sił w związku. Teraz w sieci pojawiły się kolejne informacje, które zdaniem fanów mogą potwierdzać związek Patrycji i Łukasza z "Love Island"!

Na najnowszych relacjach widocznych na Instagramie Łukasza i Patrycji, a także na widocznej na ich profilach rolce, fani dopatrzyli się wyjątkowego szczegółu. Na telefonie Łukasza, numer do Patrycji na liście kontaktów zapisany jest jako "P", obok którego widnieje charakterystyczne serduszko! Zdaniem internautów, ten zapis mówi sam za siebie - Patrycja i Łukasz z "Love Island" z pewnością znowu są parą.

Zobacz także: "Love Island 7": Julia pokazała zdjęcie z przystojniakiem i zdradziła, że jest w związku

Pod rolką widoczną na profilach Łukasza i Patrycji z "Love Island" pojawiło się aż sto komentarzy - wiele z nich sugerowało powrót uczestników miłosnego show do związku.

Zobacz także

- Oby się Wam udało ❤️ Bo drugi raz Twojego złamanego to nawet ja nie przeżyję - Tak miało być... prawdziwa miłość przetrwa wszystko ???? - Dużo miłości dla was ❤️ - Pięknie się na Was patrzy! ???????? - Jednak razem?

Pod nagraniem Łukasza i Patrycji z "Love Island" pojawiły się też jednak zachowawcze głosy - niektórzy komentujący uważali, że uczestnicy programu po prostu pogodzili się po gorzkim zakończeniu ich relacji, i nie musi to oznaczać, że są w związku.

- Ludzie, wy dalej swoje i naprowadzacie do jednego, zejdźcie na ziemię i zrozumcie w końcu przekaz Lucasa że chodzi po prostu o to że nie ma żalu do Patrycji a nie że coś ich łączy, chyba, że przyjaźń.

- Jak lubię Łukasza to bardzo słabe jest robienie tej szopki. Pokazują ludziom zdjęcia filmiki już od jakiegoś czasu ale nie odpowiedzą kiedy Ci pytają czy są razem...No bardzo słabe. Wrzucają tylko kolejne i kolejne zdjęcia chcąc trzymać w napięciu i budzić rozgłos.

- Dobra ustawka ????