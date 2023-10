Patrycja i Łukasz z "Love Island" dali sobie szansę i wrócili do siebie? Uczestnicy piątej edycji randkowego show zaskoczyli internautów i opublikowali wspólne zdjęcie, pod którym pojawił się również wymowny wpis. Internauci i koledzy z "Love Island" nie ukrywają zaskoczenia. W komentarzach pod zdjęciem Patrycji i Łukasza pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Patrycja i Łukasz poznali się w piątej edycji "Love Island". W programie stworzyli parę, a przystojny uczestnik nie ukrywał, że jest zauroczony swoją partnerką. Niestety, ich relacja zakończyła się po Casa Amor. Patrycja wróciła bowiem z Mikołajem i to właśnie z nim doszła do finału show. Załamany Łukasz odszedł z "Love Island" i nie ukrywał, że Patrycja złamała mu serce. Teraz była para zaskoczyła wspólnym zdjęciem na Instagramie!

Zobacz także: "Love Island 7": Jagoda pokazała, jak wyglądała przed poprawkami urodowymi

Pod wspólnym zdjęciem Patrycji i Łukasza zawrzało. Internauci najwyraźniej uznali, że była para właśnie ogłosiła, że znów jest razem.

- No, ciekawie się zaczyna ???????? Obyś tylko nie płakał, bo szkoda Twego serducha na to ???? Życzę Wam szczęścia ❣️❣️

- Żebyś nie żałował tej decyzji do tej samej rzeki się nie wchodzi. Zgłosiłeś się do programu loff island pewnie sobie inną dziewczynę poszukać ani ją tragedia nie spodziewałam się.

- O ciee bomba to informacja????????- komentują internauci.