Łukasz Urbaniak i Patrycja Izydorczyk poznali się w "Love Island", jednak ich relacja nie przetrwała. Nagle okazało się, że ponownie jako para powrócili do "Love Never Lies 3". Nie zagrzali jednak tam miejsca zbyt długo. Jak wspominają swoją przygodę z telewizją?

Patrycja i Łukasz wspominają "Love Island"

Patrycja Izydorczyk i Łukasz Urbaniak wzięli udział w tej samej edycji "Love Island". Uczestnik miał nadzieję na coś więcej, jednak jego wybranka zamieniła go na innego, kiedy wyjechała do "Casa Amor". Dla widzów nie było wątpliwości, że poczuł się zdradzony i współczuło mu zawodu. Po kilku latach zaskoczyli wszystkich oznajmiając, że biorą udział w kolejnym programie jako para. Patrycja i Łukasz zostali wyrzuceni z "Love Never Lies" tuż po pierwszym odcinku, kiedy oboje skłamali przed wykrywaczem kłamstw. W sieci zaczęły pojawiać się też teorie, że wcale nie byli razem i udawali relację pod program. W specjalnym odcinku "Love Never Lies: reunion" przyznali, że nie są parą, a w rozmowie z Party.pl, wspominali swój udział w programach miłosnych. Przy okazji wyznali czy skuszą się na coś jeszcze. Patrycja przyznała:

Na ten moment mam dość telewizji

Jednak czy to oznacza definitywnie nie? Koniecznie zobaczcie, co mieli do powiedzenia Patrycja i Łukasz po swoim udziale w "Love Never Lies".

