Trzecia edycja programu "Love Never Lies" dostarczyła widzom ogromnej dawki emocji. Tak wielu zwrotów akcji i zaskakujących wydarzeń nie spodziewał się chyba nikt. Nic więc dziwnego, że show w błyskawicznym tempie stało się prawdziwym hitem Netflixa, a fani już wypatrują informacji na temat tego, czy będzie kolejna edycja programu.

Reklama

Widzowie żyją jeszcze także emocjami związanymi z Reunion 3. edycji "Love Never Lies", którego premiera odbyła się w miniony weekend. To właśnie wtedy dowiedzieliśmy się, że Łukasz i Patrycja nie są już razem, a co więcej, uczestnik, mówiąc o swojej byłej partnerce, w pewnym momencie zalał się łzami i wybiegł ze studia.

Po kilku dniach od Reunion Łukasz postanowił odezwać się do swoich fanów na Instagramie i wydał oświadczenie ws. Patrycji. Zaapelował też do obserwatorów.

Łukasz z "Love Never Lies" o Patrycji

Na początku swojego oświadczenia, Łukasz z "Love Never Lies" postanowił podziękować fanom za wsparcie.

Dziękuję wszystkim za niesamowite wsparcie i słowa, które do mnie dotarły. - zaczął

Następnie nawiązał do swojej relacji z Patrycją. Podkreślił, że przeżył z nią wiele pięknych chwil i zaapelował do internautów, by nie oceniali jej zbyt pochopnie.

Chciałbym dodać coś jeszcze o naszej relacji z Patrycją... Wiem, że w życiu nie zawsze wszystko idzie gładko, ale nigdy nie zapomnę tego, co razem przeżyliśmy - tych wszystkich chwil, które były naprawdę wyjątkowe. Niezależnie od tego, co się dzieje, proszę, nie oceniajmy jej pochopnie. - dodał Łukasz

Następnie Łukasz dodał, że Patrycja to wspaniała, pełna miłości i dobroci osoba, która w żadnym stopniu nie zasłużyła na taki hejt, jaki spadł na nią po "Love Never Lies".

To osoba, która wniosła do mojego życia wiele dobra i naprawdę nie zasługuje na żadną nienawiść. Patrycja to ktoś, kto ma w sobie więcej miłości i dobroci, niż wielu z nas mogłoby sobie wyobrazić. Nie chciałbym, aby ktoś mówił o niej źle, ponieważ byłoby to nie fair wobec niej. Każdy zasługuje na szacunek, a Patrycja niewątpliwie na niego zasługuje. - podsumował

Co sądzicie o oświadczeniu Łukasza?

Udział Łukasza i Patrycji w "Love Never Lies"

Przypomnijmy, że Łukasz i Patrycja poznali się już kilka lat temu, również w telewizyjnym show. Brali bowiem udział w 5. edycji "Love Island" i choć początkowo wydawało się, że mają szansę stworzyć udaną relację, to jednak po Casa Amor wszystko się zmieniło. Patrycja wróciła do willi "Love Island" z poznanym tam Mikołajem, co bardzo zabolało Łukasza. Po pewnym czasie jednak postanowili dać sobie kolejną szansę i poszli nawet razem do 3. edycji "Love Never Lies". Jak jednak wiadomo, para bardzo szybko pożegnała się z programem, a z kolei w Reunion dowiedzieliśmy się, że niedługo po opuszczeniu show Netflixa, znów się rozstali.

Łukasz jednak wciąż ma mnóstwo emocji do Patrycji, czego nie ukrywał podczas Reunion. Łukasz nagle zalał się łzami i powiedział wprost:

Po prostu jak jestem z nią, to moje serce bije szybciej. (...) Jak jestem koło Ciebie i na Ciebie patrzę, to widzę najpiękniejszą kobietę na świecie. Ja nie umiem tego po prostu... Nie mogę tak być po prostu z Tobą - wyznał zalany łzami Łukasz, po czym wybiegł ze studia

Łukasz z "Love Never Lies" o relacji z Patrycją/Instagram lukasz__urbaniak_

Mat. Pras. Netflix

Zobacz także: