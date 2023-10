Agata i Hubert zwyciężyli 7. edycję "Love Island" i od tamtej pory wydawało się, że są nierozłączni. Niedawno zakochani zorganizowali live i ogłosili radosną nowinę, a teraz Agata dała fanom powody do niepokoju! Zwyciężczyni "Love Island" wybrała się na wyjazd do Paryża i pokazała kadry ze stolicy Francji. Agata wypoczywa jednak bez Huberta, ale pisze o romantyzmie. Co z ich związkiem?

Agata z "Love Island" w Paryżu bez Huberta

Odkąd Agata i Hubert wygrali 7. edycję "Love Island", stali się prawdziwymi ulubieńcami fanów, którzy kibicują ich związkowi i śledzą ich kolejne poczynania zakochanych. Niedawno Agata i Hubert z "Love Island" podzielili się nowiną o tym, że rozpoczynają nagrania wspólnego vloga. Teraz jednak zwyciężczyni show wybrała się na wyjazd do Paryża, a miasto miłości zwiedza bez ukochanego. Czy to oznacza zmianę w ich relacji?

- Najbardziej romantyczne miejsce, w jakim kiedykolwiek byłam... Jestem naprawdę oczarowana - napisała na Instagramie Agata z "Love Island".

Fani od razu dostrzegli nieobecność ukochanego Agaty podczas wyjazdu do stolicy Francji i wprost pisali w komentarzach, że zwiedzanie Paryża bez ukochanej osoby "to nie to samo".

- Wszystko super ale bez ukochanej osoby to nie jest ten sam Paryż ????

- A gdzie Hubert?

- Nie ma z Tobą chłopaka?

Internauci już jakiś czas temu spekulowali, że Agata i Hubert z "Love Island" nie są już razem. Czy wyjazd Agaty bez ukochanego potwierdzi te doniesienia? Przyjaciółka uczestniczki "Love Island", z którą Agata wybrała się do Paryża, odniosła się do komentarzy na ten temat. Rozwiała wątpliwości!

- To girls trip - napisała przyjaciółka Agaty z "Love Island" na Instagramie.

Nie wszyscy internauci podzielali obawy dotyczące związku Agaty i Huberta, a po prostu skupili się na komplementowaniu Agaty i jej stylówki.

- Agata jesteś bardzo piękną kobietą ❤️

- Piękna zjawiskowa ❤️ uwielbiam ????????

- Cuuuudowna kobieta!

- Pięknie wyglądasz???? Fotki mega????

Będziecie śledzić kolejne paryskie kadry Agaty z "Love Island" na Instagramie? My oczywiście życzymy udanego wyjazdu!

Instagram @agata_paz