Chwilę grozy przeżyli uczestnicy oraz twórcy brytyjskiej edycji "Love Island". Kolejny sezon dopiero co ruszył, a już doszło do bardzo stresującej sytuacji na planie. Jedna z Islanderek zasłabła na planie show. Co się wydarzyło podczas kręcenia programu?

Reklama

"Love Island": Uczestniczka programu wymagała pomocy medycznej

Catherine Agbaje swojego debiutu w miłosnym show z pewnością nie będzie wspominać najlepiej. Podczas pierwszego dnia zdjęciowego bardzo źle się poczuła. Ponieważ zdarzenie wyglądało bardzo poważnie, pracę na planie "Love Island" oraz zdjęcia od razu wstrzymano. Póki co nie wiadomo, dlaczego młoda i zdrowa dziewczyna zasłabła podczas kręcenia programu, ale do brytyjskich mediów docierają pewne spekulacje od informatorów:

- Upał, nerwy i niedobór jedzenia były przyczyną jej zasłabnięcia, ale niedługo potem wróciła do kontynuowania zdjęć - czytamy w "The Sun"

Zobacz także: "Love Island": Łukasz i Patrycja znowu są razem? Uwagę fanów zwrócił jeden szczegół

Stan wyspiarki nie umknął uwadze ratowników, którzy przez 24 godziny na dobę czuwają na planie nad bezpieczeństwem bohaterów programu. Producenci uznali, że dopóki stan dziewczyny się nie ustabilizuje, nie ma mowy o kręceniu zdjęć. Dłuższa przerwa nie była jednak konieczna, bo medykom szybko udało się doprowadzić Catherine do zadowalającego stanu.

Zaznaczmy, że pierwszy dzień pracy na planie rzeczywiście obfitował w wydarzenia - odbyła się pierwsza impreza zapoznawcza uczestników, a paniom nakazano rozstać się z partnerami, których wstępnie wybrały. Prowadząca zapowiedziała też kolejne niespodzianki. Być może moc wrażeń udzieliła się uczestniczce.

Instagram/@catherine_agbaje

Zobacz także: "Love Island 7": Julia już znalazła miłość! Pokazała nagranie z ukochanym

Catherine Agbaje ma 23 lata, pochodzi z Dublina, a zawodowo zajmuje się handlem nieruchomościami. Na instagramowym profilu zadeklarowała, że do "Love Island" zgłosiła się, bo poszukuje miłości. Przypomnijmy, że zwłaszcza w ostatniej polskiej edycji show nie brakowało wrażeń - przede wszystkim wtedy, gdy Doda wkroczyła do akcji.

Reklama

Islanderce życzymy dużo zdrowia i trzymamy kciuki, aby kolejne dni zdjęciowe przebiegły bez komplikacji.

Instagram/@catherine_agbaje

Instagram/@catherine_agbaje