Po tym, co wydarzyło się w "Love Never Lies" wśród widzów pojawia się coraz więcej pytań. Co naprawdę wydarzyło się pomiędzy Łukaszem a Patrycją zanim pojawili się w show Netflixa? Patrycja Izydorczyk zabrała głos po premierze trzeciego sezonu.

Patrycja i Łukasz wyrzuceni z "Love Never Lies"

Patrycja i Łukasz poznali się w "Love Island", jednak ich związek zakończył się aferą. Teraz zgłosili się do kolejnego programu i ponownie wywołali zamieszanie.

Obawiam się może tego, że będę ponownie zostawiony - mówił Łukasz.

Twierdzą, że wyjaśnili sobie te sytuację, a Łukasz wybaczył Patrycji jej zachowanie.

Nie potrafimy czasem rozmawiać o pewnych rzeczach - podsumowała Patrycja.

Okazało się, że zostali wyrzuceni z programu już na samym jego początku. Jako jedyna para, oboje skłamali przed wykrywaczem kłamstw.

"Czy masz romans z innym mężczyzną, będąc w relacji z Łukaszem?" - usłyszała Patrycja, a jej odpowiedź była przecząca. Okazało się to kłamstwem. Patrycja twierdziła, że sytuacja dotyczyła jej relacji z początku ich związku.

Ja mam nadal z nim kontakt, ale nie taki jak myślisz. To jest osoba, z którą łączą nas wspólne jakieś tam interesy i znam go dłużej i muszę mieć z nim kontakt, żeby jakieś rzeczy ustalać, ale nie było kolejnego razu.

Chwilę później to Łukasz usłyszał pytanie: "Czy jesteś w związku z Patrycją, aby zwiększać swoje zasięgi w social mediach?". Zaprzeczył, co zostało odczytane jako kłamstwo.

Ja przysięgam na wszystko, że moje intencje do niej są prawdziwe i że ją kocham

Ostatecznie popłakał się przed kamerami z emocji. "Jest ważne, że my sobie wierzymy". Na koniec Patrycja dodała:

No co no, przepraszamy za kłamstwa.

Niestety konsekwencją nieszczerości musiało być opuszczenie "Love Never Lies".

Patrycja zabrała głos po "Love Never Lies"

Nikt nie spodziewał się, że popularni uczestnicy zagrzeją miejsce w "Love Never Lies" na tak krótko. Nie ma wątpliwości, że ich przeszłość wzbudziła zainteresowanie w mediach. Patrycja Izydorczyk zabrała głos na Instagramie, po emisji programu:

Moi drodzy już nowych osób pyta, gdzie mogą zobaczyć wcześniejszą historię naszej relacji. Chyba możecie obejrzeć na Polsat box go, 5 sezon. Byłam od początku do końca, więc napatrzycie się. Chodzi o Love Island oczywiście. Tam się poznaliśmy.

Co Patrycja zrobiła Łukaszowi w "Love Island"?

Patrycja Izydorczyk i Łukasz Urbaniak wzięli udział w 5. edycji "Love Island". Początkowo tworzyli dość pewnym związek, aż do momentu "Casa Amor", kiedy dziewczyny wyjechały i poznały nowych singli. Była to edycja, w której pojawili się przystojniacy z wcześniejszych sezonów. Patrycja poznała Mikołaja Cieślę i to własnie na niego postanowiła zamienić Łukasza.

Uczestnik nie ukrywał, że był bardzo zraniony. Nie chciał słuchać nawet tłumaczeń Patrycji. Teraz okazało się, że dali sobie kolejną szansę i chcieli pokazać w kolejnym programie. Nie było im jednak dane zagrzać tam miejsca zbyt długo. Myślicie, że mimo wszystko pojawią się w reunion i zdradzą, jak aktualnie wyglądają ich losy i czy wciąż są parą? Widzowie nie szczędzili krytyki Patrycji i Łukaszowi po "Love Never Lies".

