Najnowszy sezon "Love Island" już wystartował, a fani ochoczo komentują w sieci poczynania nowych singli. Uczestnicy zdążyli już dobrać się w pierwsze pary, ale fanów najbardziej zastanawia zachowanie jednej z uczestniczek. Można śmiało napisać, że zaczynają się o nią martwić! Dlaczego? Zobaczcie, sami!

Fani "Love Island" zaniepokojeni zachowaniem Zuzy

Produkcja "Love Island" ponownie zaprosiła Karolinę Gilon do poprowadzenia miłosnego show. Tym razem prowadząca zaprosiła Islanderów do innej, równie pięknej willi, w której ich zadaniem jest nawiązanie bliskiej relacji z płcią przeciwną. Jak to bywa w takich formatach mamy styczność z różnymi osobowościami, więc niektórzy uczestnicy są bardziej otwarci, głośni i szybko nawiązują nowe relację, a inni wolą poznawać się powoli, na spokojnie.

Taką osobą na razie okazuje się być Zuza, która przyjechała do programu z Belgii. Podczas dwóch pierwszych odcinków dała się poznać, jako cicha, skromna dziewczyna. Fani obawiają się, że Zuzia nie odnajdzie się w "Love Island".

Ta Zuza chyba nie do końca czuje się tam komfortowo

Biedna Zuza nie może się odnaleźć

Zuza zbyt ułożona na ten program, śliczna jest

Mam wrażenie, że ona się nie odnajdzie przy tych wszystkich zabawach. Jest zbyt ułożona na takie atrakcje - piszą fani.

Jednocześnie fani programu "Love Island" uważają, ze Zuzia jest najpiękniejszą kobietą w programie i mają ogromną nadzieję, że szybko znajdzie mężczyznę przed którym się w pełni otworzy. Nie jest wykluczone, że za nieśmiałością Zuzy stoi bariera językowa. Zuzia mówi biegle po francusku i mimo że w programie "Love Island" stara się mówić po polsku często wplata francuskie słowa, które nie są tłumaczone przez produkcję, co frustruje fanów.

Kibicujecie Zuzi?

