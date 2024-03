Tegoroczna edycja "Love Island" obfituje w skandale i kontrowersje. Fani programu jeszcze nie zdążyli dobrze poznać wszystkich uczestników, a już musieli pożegnać cztery osoby. Wśród osób, które ostatnio odpadły znalazły się Wiki i Patrycja, ale fani podejrzewają, że wkrótce znów zobaczymy je w show.

Ostatnio w "Love Island" zrobiło się gorąco, kiedy to cztery osoby musiały opuścić program. Wiktoria, Patrycja, Daniel i Bartek odpadli z rąk innych uczestników i w wyniku głosownia to właśnie oni musieli wyjść z willi. Jest to zawsze przykre, jednak tym razem internauci nie mogą uwierzyć, że jest to prawda! Dlaczego?

Widzowie programu są przyzwyczajeni, że po eliminacji uczestnika z show odbywa się live prowadzony przez Karolinę Gilon, która żegna w ten sposób daną osobę. Tak się właśnie stało, ale tylko w przypadku panów! Daniel i Bartek faktycznie uczestniczyli w transmisji na Instagramie, ale Patrycji i Wiktorii tam nie było. Fani od razu zwrócili uwagę na ten szczegół i zaczęli spekulować co stoi za taką decyzją produkcji:

Nie było live z Wiktorią, nie jest obecna na instagramie i poczekajcie jakie jaja by były jakby do CASA AMOUR weszła razem z nowymi, ale by był dym dla Adrianka fałszywie zakochanego

Jeśli domysły widzów okażą się prawdą to na "Love Island" może zapanować niemały chaos. Fani programu mówią również o teście, jaki produkcja przyszykowała dla Adriana- uczestnika, który nie krył głębokiego uczucia w stronę Wiki i deklarował, że wyjdzie z programu zaraz za swoją ukochaną. Tak się jednak nie stało, a nawet ku zaskoczeniu wszystkich próbował poderwać inną uczestniczkę- Asię, a następnie zasnął przytulony w objęciach Emi:

Pewnie to taki test, prowadząca mówiła że miłość musi znieść wiele testów i to nawet najtrudniejszych, a tutaj Adi nie zdał testu, może jakby wyszedł za nią to oboje by wrócili do gry, a tak to Wika wróci sama narobić mu dymu

- spekulują fani Love Island.