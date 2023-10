Paulina z 4. edycji „Love Island. Wyspa miłości” zaskoczyła swoich obserwatorów w mediach społecznościowych zdjęciem w białej sukni. Czyżby uczestniczka randkowego hitu Polsatu przygotowywała się do ślubu? Paulina nie ukrywa, że w tym modelu czuje się jak księżniczka!

Paulina z "Love Island" pokazała się w sukni ślubnej

Paulina wzięła udział w 4. edycji programu „Love Island. Wyspa miłości” i szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek. W programie Paulina tworzyła parę z Andrzejem, a w ich relacji nie brakowało zawirowań. Ostatecznie jednak ich związek nie przetrwał, a jakiś czas po zakończeniu przygody z "Wyspą miłości" to Paulina z "Love Island" potwierdziła rozstanie z Andrzejem.

Aktualnie uczestniczka realizuje się jako modelka i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a teraz zaskoczyła zdjęciem w sukni ślubnej i napisała:

- Pasuje????????????? Wczoraj mierząc suknie czułam się księżniczka, każda była piękna!

Internauci są pod wrażeniem ślubnej stylizacji Pauliny i niektórzy traktują to zdjęcie bardzo poważnie i pytają wprost o datę ślubu.

- Wow Ale ładnie???????????????? Pasuje Ci jak ulał… kiedy będzie wesele ???? - Cudowna dla Ciebie ???? jesteś Idealna i Tobie we wszystkim ładnie ❤️ - Idealna pani młoda - Obłędnie i ten błysk w oku mówi wszystko ????????

Wygląda na to, że Paulina jeszcze nie przygotowuje się do ślubu, ale wzięła udział w kolejnej sesji zdjęciowej. Sądzicie, że to właśnie ten model powinna wybrać na własne wesele?

