Tej dwójce nikt nie dawał szans na przetrwanie poza Wyspą Miłości. Szczególnie, że relacja Beaty i Kamila z siódmej edycji hitowego show "Love Island" nie była tak oczywista. Czy prognozy fanów właśnie się sprawdziły? Uczestnicy postanowili zaspokoić ciekawość internautów i opublikowali wymowne zdjęcia.

"Love Island 7": Co z relacją Beaty i Kamila?

Od finałowego odcinka siódmej edycji minęły już niemalże 2 miesiące. To wystarczający czas, aby życie zweryfikowało wszystkie relacje, jakie powstały na Wyspie Miłości. Tym oto sposobem wiadomo już, że finałowa para, Adam i Marta z "Love Island 7" nie są już razem. Okazało się, że popularny DJ nie był w stanie zakochać się w pięknej modelce. Internauci jednak nieustannie zastanawiają się, jak sytuacja wygląda u pozostałych finałowych par. Tymczasem Agata i Hubert oraz Mateusz i Sandra nieustannie raczą nas wspólnymi relacjami. A co słychać u Kamila i Beaty?

Pawel Wodzynski/East News

Fani formatu nieustannie mają podejrzenia, że relacja ta nie przetrwa próby czasu. Ostatnio mieli nawet powody, aby tak myśleć - u tej dwójki na próżno było szukać wspólnych, instagramowych zdjęć. Po powrocie z Wyspy Miłości każde z nich zajęło się swoim życiem. Kamil nie szczędził nam zdjęć z przyjaciółmi z "Warsaw Shore", z kolei Beata z "Love Island" chwaliła się w mediach społecznościowych nowym wizerunkiem. A co więcej, w ostatnim czasie przebywała z dala od ukochanego - w Londynie. To wszystko sprawiło, że widzowie byli pewni, że to koniec związku. Czy faktycznie tak jest? Właśnie przyszła odpowiedź!

W niedzielne południe na profilach uczestników "Love Island" wylądowały nowe, wspólne zdjęcia. Okazuje się więc, że u tej dwójki miłość wciąż kwitnie! Uczestnicy show nie szczędzą sobie czułości. Fani z kolei nie mają już najmniejszych wątpliwości. Co więcej, pod postem zakochanych zostawili mnóstwo komplementów:

- Słodko razem wyglądacie, życzę wam dużo miłości ❤️❤️❤️❤️ - Uwielbiam Was ❤️ - ❤️❤️Śliczna z Was para, pozdrawiam - Najlepsi ????

Instagram @beatakurpas

Myślicie, że ta relacja ma potencjał?

Instagram @beatakurpas