Beata i Kamil pojawili się w siódmej edycji miłosnego formatu "Love Island". To właśnie wtedy byliśmy świadkami ich rodzącej się miłości. Teraz para miała do przekazania swoim fanom radosne wieści. O co chodzi? Koniecznie poznajcie szczegóły!

"Love Island": Beata i Kamil mają powody do świętowania

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie wiele się dzieje na szklanym ekranie. Wiosenna ramówka jak zawsze zaskoczyła nas emocjonującymi produkcjami. Jedną z nich jest miłosne show, które od lat podbija serca telewidzów. Tym razem na Wyspie Miłości naprawdę dużo się dzieje. Ostatnio wszyscy żyli wydarzeniem pomiędzy Adrianem a Wiktorią w "Love Island". Tymczasem okazuje się, że u uczestników, doskonale znanych z poprzednich edycji także sporo się dzieje. Najlepszym tego przykładem jest Beata i Kamil.

Fot. Pawel Wodzynski/East News, Warszawa, 11.4.2023. Konferencja prasowa programu "Love Island. Wyspa milosci".

N/z: Kamil Jagielski, Beata Kurpas East News/Paweł Wodzyński

Ta dwójka miała okazję poznać się w siódmej edycji miłosnego formatu "Love Island". Wówczas Kamila serce próbowało podbić kilka dziewczyn. Ten ostatecznie wybrał Beatę, z którą doszedł do wielkiego finału. Pomimo faktu, że wówczas para nie zwyciężyła programu, postanowiła spróbować swoich sił także poza show. Zakochani, pomimo że żyją na odległość, do dzisiaj udowadniają, że prawdziwą miłość można znaleźć nawet w tego typu programach. Szczególnie że teraz mieli do ogłoszenia szczęśliwą nowinę!

Love Island 7 Beata i Kamil Instagram @kamiljagilski_

Jak się okazuje, tej dwójce właśnie... minął rok wspólnego związku! Tymi wieściami podzielili się za sprawa Instagrama, gdzie Kamil opublikował wspólne zdjęcie z ukochaną, nie oszczędzając jej czułości:

Tak, właśnie dzisiaj wybija rok - 30.03.2023 napisał.

Pamiętacie, jak nikt nie wierzył w przetrwanie tej dwójki? Tymczasem takie wieści. Jak się okazuje, uczestnicy doskonale odnaleźli się w rzeczywistości. Kibicujecie tym zakochanym?

