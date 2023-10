Stało się - związek Adama i Marty z "Love Island 7" należy już do przeszłości. Najpierw widzowie zauważyli, że uczestnicy show usunęli z sieci wszystkie wspólne zdjęcia, następnie Marta dostała serię pytań o związek z Adamem. Wówczas zdradziła, że nie są już parą:

Od dzisiaj oficjalne jestem singielką - napisała w sieci.

Co się stało?

Adam i Marta z "Love Island 7" rozstali się!

To naprawdę spore zaskoczenie dla wszystkich fanów tej pary. Po powrocie z wyspy miłości Adam i Marta zamieszkali ze sobą, chcąc udowodnić hejterom, że ich związek nie jest na pokaz. Jeszcze kilka dni temu zaś Adam i Marta z "Love Island" pokazywali romantyczne, a zdaniem wielu internautów, nawet zbyt intymne fotki. Nagle wspólne zdjęcia pary zniknęły z sieci, a to może oznaczać tylko jedno - rozstanie. Marta na Instagramie potwierdziła, że jej związek z Adamem to przeszłość. Jak twierdzi, DJ po prostu się w niej nie zakochał:

Nie jestem już z Adamem. Nie zakochał się i nie winię go za to. Sama tak miałam w poprzednich związkach i całkowicie rozumiem. Nie da się kogoś zmusić do miłości. Życzę mu jak najlepiej - pisze.

Marta z "Love Island 7" zabrała głos również w rozmowie z Plejadą.pl - to Adam z nią zerwał, czego się nie spodziewała:

Zapytałam, czy mnie kocha i nie odpowiedział. Więc dla mnie wszystko było jasne. Nie czuję się dobrze, bo była to dla mnie niespodzianka. Myślałam, że jest między nami okej. Byłam naprawdę zakochana. Nie żałuję tej relacji. To był piękny czas - mówi Marta.

Głos zabrał również Boguta. Uczestnik show prosi, by wstrzymać się z komentowaniem ich decyzji. Życzy Marcie jak najlepiej:

Proszę was o wstrzymanie się z negatywnymi komentarzami. Wszyscy jesteśmy dorośli. Staramy się dać drugiej osobie w relacji to, czego potrzebuje i kochać się wzajemnie takimi, jakimi jesteśmy. To, że komuś się nie udało, to nie jest twoje zmartwienie. Rozstałem się z Martą, ale uważam, że jest bardzo dobrym człowiekiem i zasługuje na kogoś, kto ją pokocha tak jak ja nie potrafiłem - napisał Adam z "Love Island".

Zaskoczeni?

